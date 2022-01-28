Погода в Красноярске на выходные 29-30 января 2022 года: солнце и штиль

На последних выходные января в Красноярске ожидается около -22 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на последних выходных месяца ожидаются температуры около -13-22 градусов, солнце и штиль. Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Красноярске на выходные 29-30 января 2022 года.

Так, в субботу, 29 января в Красноярске днем температура составит около -12 градусов. Временами будет солнечно. Синоптики ожидают полный штиль. Ночью похолодает до -22 градусов. Возможен небольшой снегопад, подует ветер силой около 2 метров в секунду. Атмосферное давление около 749-750 мм рт.ст.

В воскресенье, 30 января днем ожидается -12 градусов, будет пасмурно, но без осадков. Сила ветра около 1 метра в секунду. Ночью температура понизится до -22 градусов. Снега не будет, небо останется закрытым облаками. Атмосферное давление около 748 мм рт.ст.