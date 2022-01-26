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Общество26 января 2022 11:04

Журналиста КП-Красноярск в соцсетях приняли за сына замглавы Ачинска, потерявшего часы за 12 миллионов

Сомнительная «минута славы» чуть не сделала врагом народа
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Справа "отец" Сергей Мачехин, слева "сын" Антон Никитин. Фото справа: adm-achinsk.ru, слева: ЛЕНЦ Мария

Справа "отец" Сергей Мачехин, слева "сын" Антон Никитин. Фото справа: adm-achinsk.ru, слева: ЛЕНЦ Мария

Вам когда-нибудь доводилось проснуться знаменитыми, причем в шкуре другого человека? Я вот испытал на себе какого это буквально сегодня. Причем, случилось это абсолютно внезапно, повода никакого от слова совсем. Даже ливень в январе выглядел бы уместнее. Но наши соцсети и не так удивить могут – спасибо центру за это (с).

А начиналось все максимально буднично. Поступило задание – найти информацию о том, что сын первого заместителя мэра Сергея Мачехина потерял в Сочи часы за 12 миллионов рублей. Ну, сказано – сделано. С чувством выполненного долга выставил статью и забыл.

А утром 26 января началось. Едва успел открыть глаза, беру телефон, а там… «Ооо, а ты не говорил, что такой богач». Я ничего не понимаю. А тут опа, ссылочка на один небезызвестный аккаунт в инстаграме. На фото – коллаж с фотографиями меня и того самого Сергея Мачехина, а ниже моя статья. Затем все это прошло в телеграмм – сначала в один аккаунт, а потом разлетелось и по другим. Вот она известность! А я ведь в Ачинске лишь раз бывал, да и то проездом.

Люди решили, что я и есть Павел, и именно я потерял часы за 12 миллионов, владею управляющей компанией и так далее. С одной стороны забавно, конечно, друзья и коллеги повеселились знатно. Ага, очень смешно. Особенно обхохочешься, если почитать комментарии, где меня обвинили в коррупции, каких-то финансовых махинациях, грабеже населения, еще бог весть в чем и призвали полицию проверить мои доходы. Расстрою, но чтоб купить часы за 12 миллионов, мне надо сидеть на дошиках до конца жизни, а может и дольше.

Коллеги решили поддержать меня, и начали строчить в комменты, что на фото не сын чиновника, а простой журналист, и ничего ужасного, кроме своих текстов, он не делает. Но, внимание! Люди не поверили, что на фото не сын какого-то «крутого дяди». Пришлось буквально доказывать общественности, что к семье Мачехиных я никакого отношения не имею, как бы мне этого ни хотелось.

На коллег не в обиде, не ошибается тот, кто ничего не делает, и сами, бывает, «попадали». Спасибо, хоть потом пост удалили, правда, через часов пять, если не позже. И извинился только один провинившийся канал, а кто-то и вовсе до последнего пытался убедить, что все хорошо и ничего плохого не опубликовано. Так и живем!

Считайте постом хорошего настроения!

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