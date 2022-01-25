Сын первого замглавы мэра Ачинска потерял в Сочи часы за 12 миллионов рублей Фото: Антон НИКИТИН

Сын первого замглавы мэра Ачинска Красноярского края Сергея Мачехина Павел решил провести новогодние каникулы в Сочи. За рубеж в наше ковидное время ездить чревато, да и зачем, когда рядом настоящий средиземноморский курорт – с одной стороны горы, с другой – море.

Павел Мачехин - первым замглавы Ачинска, фотографий его сына в сети нет. Фото: adm-achinsk.ru

Отель Мачехин также выбрал не самый простой – «Актер Гэлакси» - номер в неделю порядка 100 000 рублей, а то и больше. Можно, конечно, сказать, что сын крупного чиновника, но Павел и сам по себе человек серьезный – его полный тезка с отчеством «Сергеевич» является учредителем ачинской УК «Сибирский город». Компания в городе не последняя, хоть и отзывы на работу весьма противоречивы. Но суть не в этом.

Павел заехал в номер, все хорошо, отдых начался. Вечером ачинец решил прогуляться по Сочи и мимоходом зашел в ресторан. С этого момента что-то (а точнее все) пошло не так. Павел перебрал с алкоголем (в чем сам потом признался в полиции) – казалось бы, с кем не бывает, но не все берут с собой на прогулку часы за 12 миллионов. На этом Павел и погорел.

ЖК "Актер Гэлакси". Фото: akter-gelaxy.ru

Взять с собой дорогущие часы, выпить в ресторане в незнакомом городе, взяв с собой аксессуар стоимостью с двухкомнатную квартиру в Сочи - предприятие весьма рисковое. Ну, так и получилось. Добравшись в отель на такси, Павел лег спать. А утром обнаружил, что часы пропали.

Где он мог их потерять, неизвестно – может сам потерял, может украли. Но смириться с пропажей дорогой вещицы Павел не смог и обратился в полицию. Эту историю «КП-Красноярск» подтвердили в сочинской полиции.

В ведомстве рассказали, что заявление от гражданина действительно поступило в январе 2022 года. Но новых подробностей с того момента не появилось. Сыщики продолжают разбираться в обстоятельстве пропажи 12-миллионных часов.