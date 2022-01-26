Врач откровенно рассказал об отношении к антипрививочникам: «Невольно думаешь: и вот на этих людей мы тратим свои силы?»

Ковид все изменил в медицине Фото: Мария ЛЕНЦ

Пятая волна коронавируса, третий год пандемии, и третий год для медицины, как на фронте. А в социальных сетях – все больше постов медиков о том, почему они готовы бежать из профессии, несмотря ни на какие выплаты; и взаимные жалобы пациентов... что же изменил ковид?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вместо надежды - требование, вместо череды спасений – конвейер

- Отношения между пациентами и медиками за два года пандемии охладели, - врач из Красноярска Ольга Васильева признается, что еще недавно даже не думала, что признается себе в подобном. - Они и так в последние годы были не радужными, ведь медицина превратилась в обслуживающую профессию, а отношение к клиенту совсем не похоже на сочувствие и сопереживание к страдающему человеку. Отношение к врачу, как к обслуживающему персоналу, тоже влияет на ситуацию. Вместо надежды - требование, вместо череды спасений – конвейер.

Но для меня неожиданность, что ковид усугубил этот разрыв. Когда пандемия началась, было ощущение, что вот теперь-то люди поймут – без медиков никуда. И сами медики любили своих больных, жалели, работали на износ.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Но потом… Когда появились прививки, и мы поняли, что пациенты нас совсем не любят, что они не могут сделать укол, чтобы хоть немного облегчить ситуацию в государстве и в медицине… Думали, пандемия сплотит, но пациенты и врачи совсем перестали любить друг друга. Появилось равнодушие и оно нарастает. Человек непривитый погибает – невольно возникает мысль: сам виноват, не жалко тебя. «Ты не привился? Умираешь? И черт с тобой» Антипрививочники… К ним такое отношение, я бы сказала – брезгливое. Невольно думаешь: и вот на этих тупых людей мы тратим свои силы?

Медработники устали. Уже и зарплаты не радуют, хочется больше в глаза не видеть СИЗы, не слышать, как булькает кислород, хочется заняться своим делом и забыть о ковиде.

«Мои интересы превыше всего» - это неправильно

Не думаю, что из пандемии будет легкий выход.

Смертность выросла, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, все силы ушли на борьбу с вирусом. Нас отбросило в развитии лет на 15.

Скажется и дистанционное образование студентов-медиков, ведь врач растет у постели больного, а студенты не видят пациентов.

В Красноярске сегодня самый дефицитный врач – участковый терапевт. Это проблема старая, но ковид еще усугубил ее – врачи идут на борьбу с пандемией, там больше платят.

Лабораторные анализы на ковид Фото: ИВАНОВА Диана

В общем, оптимизма не испытываю. Каждый доктор, взрослый или детский, должен пациента ощущать как родного человека. Чувствовать его, жалеть. Должен ощущать себя спасителем. У него должно быть патерналистское отношение к пациентам. Мне кажется, во время пандемии пациенты и врачи совсем перестали любить друг друга.

Я помню, как готовились доктора к эпидемии, помню тревожное лицо одного реаниматолога. Он говорил: «А если мы начнем выпадать, умирать, кто будет лечить?». То есть, как на войну готовились, защищать родину. А теперь врачи спокойны, как минимум. Если не равнодушны. Медицина – это взаимность, сотрудничество, это любовь. А чем пациенты ответили на врачебный подвиг? Надо было всего лишь пойти, уколоться. Не пошли? Ну, что ж, значит, взаимности и любви нет. «Че ты не привился? Ну и пошел ты. Ты помрешь, так умри». Они не нашли взаимности в людях. И перестали людей уважать, потому что требовалось только пойти уколоться. ВСЕГО ЛИШЬ!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы сейчас все за индивидуальность – «мои интересы превыше всего». Нет, это неправильно. Это противоречит стратегии выживания нации, человеческого вида.

Я любуюсь на Китай. В Шанхае как-то, в Диснейленде, где одномоментно находится шесть-семь тысяч человек, у кого-то «застукали» высокую температуру.Китайцы оцепили мгновенно Диснейленд, люди не могли оттуда выйти почти сутки, пока всем (!) не сделали ПЦР. И китайцы даже не вякнули. У них нет такой надменности, «да я привитой, да я не болею, да это ущемляет мою свободу». У них этого нет. Они как муравейник, один организм. Если сказало государство, что надо, то они будут это делать.

Фото: Мария ЛЕНЦ

И НЕ ПРО КОВИД

Защищаться от судов

Еще немного об отношении врачей и пациентов.

В медицинских вузах сегодня преподаватели учат студентов, чуть ли не в первую очередь – защищаться от судов. Студенты должны выходить в мир юридически подкованными.

Был случай в Красноярске, когда, к счастью, очень опытный участковый педиатр пришла на вызов к ребенку. Девочка была 7-9 лет, родилась у возрастной матери с помощью ЭКО, то есть, невероятно дорогой ребенок и единственный. Доктору не понравилось состояние пациентки и она предложила госпитализацию. Мама отказалась, написала расписку – отказ. Врач все равно тревожилась, зашла на следующее утро и опять рекомендовала госпитализацию. И мама написала вторую расписку, но уже вечером сама вызвала скорую помощь.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Девочка погибла за двое суток от молниеносного рака лимфатических узлов.

Мама подала в суд.

На суде и участкового педиатра, и врачей стационара, конечно, оправдали.

- Получается, за это никто не ответит? – спросила мама.

Что будет дальше в медицине?

Думаю, после пандемии многое изменится, но не знаю, как.

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