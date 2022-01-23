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Происшествия23 января 2022 9:33

«Черное небо» над Красноярском попало на видео: облака из смога нависли над городом

В режиме «черного неба» город пробудет еще два дня
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Красноярск накрыл плотный смог. Фото: Сергей Токарев

Красноярск накрыл плотный смог. Фото: Сергей Токарев

Над Красноярском нависло покрывало из смога: режим «черного неба» будет действовать, по прогнозам специалистов, до 24 января. В воздухе стоит неприятный запах, и в некоторых районах города солнечные лучи едва пробиваются через полотно от выбросов. Фото города с высоты птичьего полета сделал фотограф Сергей Токарев. На снимке видно, что дымка сбилась в густые облака. Появились и видеозаписи происходящего.

Причиной неблагоприятных метеоусловий стала безветренная погода. Ветер не разгоняет выхлопные газы от машин, дым от частного сектора и промышленных предприятий. Наиболее сложная обстановка наблюдается в тех районах, где есть плотная застройка высотками.

Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проводят мониторинг качества воздуха. По данным последних исследований, в нем зафиксировано немало превышений доли вредных веществ.

— Зарегистрировано превышение гигиенических нормативов в двух пробах воздуха по взвешенным веществам от 1,2 до 1,4 раза, по оксиду углерода — от 1,6 до 1,8 раза,— сообщили в ведомстве.

Аналогичная ситуация наблюдается в Дивногорске и Минусинске. Там также введен режим неблагоприятных метеоусловий.

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