«Состоятельный мужчина, около 40 лет, женат»: в Красноярске составили протрет ВИЧ-положительного пациента

В Красноярском крае ВИЧ чаще всего заражаются взрослые и состоятельные мужчины Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевом Центре СПИД составили социальный портрет ВИЧ-положительного красноярца. О том, кто обычно заражается неизлечимым вирусом «КП-Красноярск» рассказала заведующая лечебно-консультативным отделение Центра СПИД Олеся Новикова.

По словам Олеси Новиковой, образ заболевшего ВИЧ, как маргинального человека, уже далек от истины. Вирус «облагородился» и поднялся по социальной лестнице. Сейчас ВИЧ чаще всего заражаются вполне благопристойные граждане:

- Как правило, это мужчина примерно 40 лет, имеющий постоянную работу, устойчивый доход, есть семья или постоянный половой партнер. Словом – это абсолютно благополучный человек, - рассказывает врач.

По ее словам, это может быть связано с ослаблением бдительности вкупе с уверенностью, что подхватить вирус может только кто-то другой:

- Чем выше доход, тем больше человек себе позволяет. Он начинает терять бдительность. Поэтому ныне, социальный портрет больного ВИЧ – это состоятельный взрослый человек. Раньше много «привозили» из Таиланда. Приехал человек, а через 3-6 месяцев встает на учет, - поясняет Олеся Новикова.

При этом в Красноярске сохранились группы, так называемых ВИЧ-диссидентов – людей, отрицающих диагноз ВИЧ и противовирусную терапию. Хорошая же новость в том, что по сравнению с серединой 2010-х годов это «движение» все-таки значительно снизило свое влияние:

- Есть люди – диссиденты. Это, если мягко сказать, откровенное вредительство. Они сами не верят в диагноз и призывают не верить других. Начинают придумывать небылицы, мол, начнешь принимать препарат - тебе станет плохо, это будет вредить. И в итоге человек ведет на поводу. Раньше таких людей было очень много. В Красноярском крае существовало несколько, так называемых, реабилитационных центров, которые работали на религиозной основе. Мы прошли через это лет 6-7 назад. Там было полное отрицание врачей и лечения. Но когда больные из этих центров начали умирать, они поняли, что что-то пошло не так.

Олеся Новикова добавила - несмотря на то, что женщине проще инфецироваться ВИЧ в связи с особенностями строения половых органов, в Красноярском крае вирусом иммунодефицита чаще заражаются именно мужчины.

Медик подчеркнула, что главным каналом заражения ВИЧ сейчас является незащищенный половой контакт:

- Иногда достаточно одного или двух незащищенных половых контактов, чтобы заразиться. В этом моменте все решает ряд факторов: принимает ли ВИЧ-положительный партнер препараты и количество вируса. Приведем пример. Если в паре один человек здоров, а второй – ВИЧ-положительный, но не принимает препараты, а половой контакт не защищен, то первый партнер заразится ВИЧ уже в первый год совместной жизни.

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