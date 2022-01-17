«Живой? Грузи в вагон»: в Красноярском крае мужчина проспал «наехавший» на него пассажирский поезд

В Красноярском крае мужчина проспал «наехавший» на него пассажирский поезд. Фото: стоп-кадр видео

У машинистов пассажирского поезда, следовавшего из Красноярска в столицу соседней Хакасии, Абакан, наверняка добавилось седых волос, когда мощный свет фар локомотива вдруг выхватил лежащего впереди между рельсами человека. От резкого торможения заскрипели колеса, выбрасывая искры. Позади локомотива около десятка пассажирских вагонов, в которых спокойно спят люди. Риск при экстренном торможении есть всегда, но на этом таежном горном перегоне между станциями Крол и Джетка у поездов скорость небольшая из-за извилистой трассы.

И все же остановиться перед лежащим человеком не удалось. Состав проехал еще метров полста и замер. Из вагонов вышли транспортные полицейские, сопровождавшие поезд, работники поездной бригады. Честно – опасались увидеть неприятное зрелище. Но реальность удивила еще больше. Под вторым вагоном они обнаружили мужчину, который лежал прямо в колее, совсем рядом с рельсом.

- Башмак один отлетел, шапка вот она. Шевелится, шевелится – он живой. Все, грузим и затаскиваем в вагон, - один из полицейских осветил фонарем мужчину. А тот стал поворачиваться от ослепительного света и укладываться на другой бок. Он был настолько пьян, что не мог разговаривать и совершенно не осознавал, что происходит.

Мужчину вытащили из колеи, осмотрели и внешних повреждений не нашли. Попросили пошевелить ногами. «Нормально, нормально» - пробурчал он. За руки – за ноги его затащили в тамбур, после этого поезд тронулся дальше. Через несколько часов на крупной станции Курагино неожиданного пассажира встречала машину скорой помощи, которая увезла его в местную больницу. Врачи установили сильнейший уровень опьянения.

Придя в себя, 36-летний таежник рассказал, что вместе со знакомым пил алкоголь. А затем в одиночку отправился в сторону станции встречать своего товарища, который должен был приехать на том самом поезде. Вокруг глубокий снег, поэтому шел по железнодорожной колее и, видимо, просто уснул на ходу, упал вдоль рельсов. В итоге он отделался синяками и ссадинами, можно сказать – заново родился. А если бы не встреча с поездом, мог бы и замерзнуть насмерть, ведь температура воздуха в ту ночь опустилась до минус 18 градусов.