В Красноярском крае за 2021 год умерло 1042 пациента с ВИЧ-инфекцией Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувший 2021 год в Красноярском крае умерло 1042 пациента с ВИЧ-инфекцией. Печальную статистику по региону «КП-Красноярск» рассказали в Центре СПИД.

Как сообщают в Центре СПИД, на конец 2021 года в Красноярском крае проживало 27 904 человека с диагнозом ВИЧ. За 2021 год в регионе диагностировано 2 768 новых случаев заражения неизлечимым недугом. Это на 223 случая больше, чем в 2020 году. Смертность же увеличилась на 17%:

- Из них причины смерти, связанные со СПИД - 25%, смертность, связанная с ВИЧ – 9%, внешние причины (травмы, отравления, передозировки) – 18%, болезни системы кровообращения – 12%, болезни органов дыхания – 8%, цирроз печени – 6%, онкология, но не связанная с ВИЧ – 5%, заболевания органов ЖКТ – 4%, - рассказала «КП-Красноярск» заведующая лечебно-консультативным отделение Центра СПИД Олеся Новикова.

По ее словам, чаще всего погибают пациенты, которые либо не знали о своем ВИЧ-статусе, либо те, кто знал, но не проходил терапию:

- Обычно погибают пациенты, которые не обращаются за медицинской помощью. Есть группа людей, которые приходят к врачам, когда стало уже слишком поздно. Часть из них вообще не обследованы на ВИЧ и не знают о своем статусе. Есть те, кто отрицают свой диагноз. Они в курсе, что болеют ВИЧ, но говорят что-то из серии «буду жить, сколько мне отведено», и лечение не начинают, - пояснила Олеся Новикова.

Одним из факторов повышения смертности ВИЧ-положительных пациентов является коронавирус, так как среди погибших стало больше тех, у кого выявлены поражения легких и сердца:

- Анализ смертности за 2021 год продолжается, но уже сейчас можно предположить, что свою роль в этом сыграл ковид. У умерших есть патологии легких, осложнения на сердце. В 2020 году был сильный рост смерти от несчастных случаев, - добавила Новикова.