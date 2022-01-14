Меньше ожиданий – больше сюрпризов: красноярские соискатели недооценили щедрость работодателей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае соискатели ожидают более низкие зарплаты, чем готовы платить работодатели. Об этом сообщает hh.ru.

Аналитики выяснили, что зарплатные ожидания красноярцев оказались заниженными. Так, еще в декабре 2021 года работодатели Красноярского края в среднем предлагали соискателям 54 386 рублей. Это на 7% выше, чем в целом по стране. Более, тогда красноярские работодатели оказались самыми щедрыми в России.

Вместе с тем красноярские соискатели оказались одними из самых скромных в стране. Их зарплатные ожидания в среднем составляют 45 423 рубля, что на 17%, чем по России. Вместе с тем, по данным аналитиков, соискатели все больше повышают свои финансовые аппетиты. Желаемые зарплаты выросли на 9%, предлагаемые лишь на 5%.

Сильнее всего желаемые зарплаты выросли у страховщиков – на 46% за год (47,3 тысячи рублей), домашнего персонала – на 34% (42,6 тысяч рублей), а также у соискателей сферы спортклубов, фитнеса и красоты – на 23% (40,7 тысяч рублей).

При этом в Красноярском крае небольшой кризис ожидаемых зарплат возник среди соискателей на должности управленцев и топ-менеджеров, они снизились на 4% - до 52,8 тысяч рублей.

Самые высокие ожидания по зарплате у специалистов в сфере добычи сырья (62,1 тысяча рублей), строителей (57,2 тысячи) и в сфере закупок (55,1 тысяча).

Самые низкие ожидания у начинающих (35,2 тысячи рублей) и у педагогов (38,2 тысячи).

Меньше ожиданий – больше сюрпризов: красноярские соискатели недооценили щедрость работодателей