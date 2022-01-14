Погода в Красноярске на выходные 15-16 января 2022: резкое потепление, снегопад, солнце Фото: Мария ЛЕНЦ

На грядущих выходных 15-16 января в Красноярске ожидается резкое потепление до -5 градусов. Как сообщает Гидрометцентр, красноярцев ждет безветрие, ночные снегопады и солнце.

Начнутся, однако, выходные с прохладной погоды. Днем в субботу ожидается мороз до -17 градусов. При этом будет солнечно и безветренно, максимальные порывы до 1-5 метров в секунду. Ночью похолодает до -21 градуса и пойдет снег. Атмосферное давление – 738-743 мм рт. ст.

В воскресенье днем резко потеплеет до -5 градусов. Солнце скроется, будет пасмурно, но без осадков. Ветер чуть усилится, но в целом погода будет благоволить прогулкам на свежем воздухе. Ночью температура понизится до -12 градусов, ожидается снегопад. Атмосферное давление 737-739 мм рт. ст.