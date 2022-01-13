Это просто праздник какой-то! Левобережный оператор подвёл итоги работы в новогодние каникулы

Вот чем красноярцы по-настоящему удивили сотрудников «КРК», так это тем, что ёлки на контейнерных площадках появились уже 5 января. Видимо, многие «напраздновались» ещё до Рождества. А в остальном качественный состав мусора остался прежним: почему-то именно в новогодние праздники люди начинают избавляться от мебели – диваны и шкафы выносят «на помойку» так же регулярно, как и прежде. Как обычно, в контейнерах и рядом с ними было много игрушек. Видимо, новые, подаренные на праздник (о чём свидетельствует огромное количество подарочных упаковок в отходах), оказались их маленьким владельцам дороже старых друзей.

В компании отметили, что нынешние новогодние праздники оказались «чище» прошлогодних: на полигон отправилось 5,3 тысячи тонн мусора, тогда как в прошлом году за это же время вывезли 8000 тонн. В пиковые дни – 3 и 5 января – вывезли 718 тонн и 697 тонн соответственно. Всё это время на линию ежедневно выходили от 50 до 57 автомобилей в день. В прошлые годы за праздники в среднем вывозили по 700 тонн в день, в пиковые дни – по 800 тонн.

Специалисты «Красноярской рециклинговой компании» отметили, что обеспечить работу в штатном режиме позволила совокупность факторов. Во-первых, заблаговременная подготовка, учёт и распределение ресурсов машин. Во-вторых, дополнительный резерв транспорта сверх того, что есть на случай экстренных ситуаций. В том числе за счёт приобретения новых автомобилей: в последнюю декаду декабря левобережный оператор выпустил на линии 7 только что приобретённых машин – 5 в Красноярске и по одной в Большемуртинском и Емельяновском районах. В-третьих, на открытых контейнерных площадках на время каникул установили дополнительные восьмикубовые мульды, а на проблемных площадках увеличили частоту вывоза до двух раз в день.

«Конечно, не обошлось без проблем. Но они уже привычные и тоже, можно сказать, традиционные. Люди на праздники оставляли машины во дворах, из-за чего кое-где было сложно проехать к бакам. Дворники не везде вовремя выкатывали контейнеры. Проезды не везде подсыпаны, гололед. Было несколько случаев, когда в контейнеры складывали строительный мусор, и приходилось привлекать спецтранспорт. Ну и отдельный фактор – неостывшая зола. Мусор загорается, его приходится тушить, а потом содержимое контейнеров замерзает и выгрузить отходы практически невозможно», – рассказали в «Красноярской рециклинговой компании».

Специалисты отметили, что наряду с уменьшением объемов ТКО увеличилось количество раздельно собранных отходов. За 10 праздничных дней подрядчики «КРК» вывезли 6,56 тонны пластика и 12,5 тонн стекла. А это уже очень хороший показатель: всё больше людей осознают необходимость рационального и экологичного обращения с отходами.

В ближайшее время на площадках для сбора мусора начнут массово появляться уже не нужные ёлки. И хотя они не относятся к ТКО, мусоровозы будут их забирать. Однако левобережный оператор напоминает: не следует складывать деревца в ёмкости для мусора, поставьте их рядом с контейнерами. А ещё лучше – отвезите или отнесите в ближайший пункт приёма новогодних деревьев. До 20 января в Красноярске будет работать 46 таких точек, их адреса опубликованы на сайте городской администрации. Часть ёлок, пихт и сосен пойдёт на корм животным, живущим на ферме «Коза-Дереза» (в этом случае очень важно, чтобы на ветках не осталось мишуры, игрушек и «дождика»). Остальные отправят на переработку.