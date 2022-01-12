Житель Красноярского края переоделся в Деда Мороза, чтобы расплатиться деньгами, украденными у приятеля. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Железногорске Красноярского края мужчина украл у приятеля банковскую карту и потратил с нее 8 тысяч рублей, переодевшись в Деда Мороза. В отношении железногорца завели уголовное дело по статье «кража».

Если у большинства Дед Мороз ассоциируется с добрыми детскими воспоминаниями, новогодней атмосферой и раздачей подарков, то для 55-летнего жителя Железногорска, сказочный персонаж – символ предательства и потери…

Перед Новым годом в мужчине заскочил безработный и ранее судимый 47-летний знакомый. Они давно не виделись, и решили отметить и праздник, и встречу. Вместе приятели отправились в магазин, где закупились алкоголем. Там гость заметил, что его друг расплачивается банковской картой.

После застолья, гость распрощался с хозяином квартиры, и ушел, но вместе с собой забрал ту самую банковскую карту. Мужчина знал, что приятель рано или поздно заметит пропажу, а камеры в магазинах зафиксируют его лицо, когда он будет тратить чужие деньги. Тогда в голову подозреваемого пришла «гениальная» мысль. Чтобы остаться инкогнито, он переоделся в костюм Деда Мороза.

Не помогло. Мужчину задержали, но перед этим он все-таки успел потратить с карты друга 8 тысяч рублей, купив спиртное. Скрыть лицо воришки новогодний костюм оказался не в состоянии. Хотя, судя по видео, он особо и не старался спрятать свою физиономию.

- Свою вину подозреваемый полностью признал и выразил готовность возместить потерпевшему материальный ущерб. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - передают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.