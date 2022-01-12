34-летняя «Королева Красноярска» представит Россию на конкурсе «Мисс Азия-2022» в Малайзии. Фото: amkk_world

В 2022 году на конкурсе красоты «Мисс Азия» Россию представит жительница Красноярска Дарья Бочарова. Конкурс пройдет в Малайзии и в Тайване с 7 по 18 октября 2022 года.

Фото: amkk_world

- Представляем вашему вниманию Дарью Бочарову - девушка представит Россию на масштабном международном конкурсе красоты «Мисс Азия Мира 2022» (Малайзия, Тайвань), - анонсируют участие девушки организаторы конкурса.

Красноярка представлена, как победительница региональных, российских и международных конкурсов красоты. В копилке Дарьи действительно немало серьезных достижений на модельном поприще. В 2020 году 34-летняя Дарья Бочарова выиграла титул «Королева Красноярска». Также сибирячка одерживала победы в конкурсах «Миссис Бриллиант России» и «Самое красивое лицо России» и «Мировая красавица World Beauty-2020».

Фото: amkk_world

Дарье 34 года, рост красавицы – 174 сантиметра, она замужем, воспитывает двоих детей 7 и 12 лет, занимается бизнесом, участвует в киносъемках, увлекается спортом, среди любимых дисциплин – сноуборд.

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