Титул «Королева Красноярска» завоевала 33-летняя мама двоих детей

Дарья Бочарова стала победительницей конкурса Фото: instagram

13 декабря стало известно, кто победил в региональном конкурсе красоты среди замужних девушек «Королева Красноярска 2020». За этот титул боролись 30 участниц в возрасте от 25 до 63 лет.

Конкурсантки демонстрировали свое умение держаться на сцене, творческие способности и дефилировали в вечерних нарядах. В итоге члены жюри отдали победу 33-летней Дарье Бочаровой. У нее двое детей 6 и 11 лет. Сама она предприниматель и опытная модель. В ее копилке уже несколько престижных побед. Например, в октябре 2020 года на Всероссийском конкурсе красоты «Самое Красивое Лицо России», который проходил в Сочи, Дарья была удостоена титула «Миссис Бриллиант России». И вот сейчас она обладательница главного титула и короны «Королева Красноярска 2020».

В конкурсе приняли участие 30 конкурсанток Фото: instagram

Кто занял 2 и 3 место?

1 вице миссис - Наталия Шаповалова, ей 42 года.

2 вице миссис - Ольга Эрф, ей 63 года.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, помимо ценных призов победительница получила от представителей Академии международных конкурсов красоты приглашение на участие в масштабном международном конкурсе «Миссис Бриллиант Мира 2021», который пройдет в Таи ване. В нем примут участие прекрасные представительницы из более 40 стран.