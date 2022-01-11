В Красноярском крае в 2021 году зарегистрировано 47 027 преступлений. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае в 2021 году произошло 47 027 преступлений, это на 2,3 % меньше показателей 2020 года. Общая раскрываемость преступлений в истекшем году составила 57,5%. Раскрываемость по тяжким и особо тяжким преступлениям составляет 46,5%. Такую цифру назвал глава краевой полиции Александр Речицкий на итоговой пресс-конференции. Особый акцент он сделал на то, что сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Каждое третье инициативно выявлено сотрудниками ОВД.

В структуре преступности 37% приходится на кражи, 1,9% составляют убийства и умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, 9,3% - факты незаконного оборота наркотических средств, 15% - мошенничества, 1,6% - грабежи и разбойные нападения и 3,8% - преступления экономической направленности.

Как отметил генерал-лейтенант полиции, совершено меньше убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей и краж, также ДТП со смертельным исходом. Число разбойных нападений снизилось более чем на четверть. Ведется постоянная работа над раскрытием преступлений прошлых лет. Среди них можно выделить раскрытие убийства жительницы Лесосибирска, совершенное более 20 лет назад.

В общей сложности правоохранительными органами расследовано 370 преступлений, совершенных участниками организованной преступной группы, из них 90% относятся к категории тяжких и особо тяжких. За год полицейские ликвидировали 6 преступных групп, которые занимались наркотиками и незаконной рубкой леса, игорным бизнесом и махинации с материнским капиталом, а также распространение порнографии. Громкая история прошлого года как раз касалась «порно-бизнеса» - в преступное сообщество входили 40 человек.

В результате проводимых полицией профилактических мероприятий сократилось число преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, а также несовершеннолетними. Кроме того, на 8,8% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах городов и населенных пунктах, а также на улицах.

- Нельзя не отметить, что в этой работе мы активно используем возможности народных дружинников, которыми оказано содействие в задержании 73 граждан, совершивших преступления, а также в розыске 104 лиц, пропавших без вести, - подчеркнул Александр Речицкий.