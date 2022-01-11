Губернатору Красноярского края представили направления работы правительства в 2022 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин представил губернатору Красноярского края Александру Уссу основные направления работы на 2022 год. В том числе речь шла и о финансировании различных программ и проектов, которые поддержаны Правительством РФ.

Например, метро – тема, которая стоит на повестке дня уже третий год. В конце минувшего года стало известно, что проект строительства первой ветки красноярской подземки уже прошел госэкспертизу. Так что первый транш средств поступит из федерального бюджета уже в наступившем году. Это позволит начать подготовительные работы: переносить сети, освободить участки под размещение базовых и промежуточных стройплощадок метрополитена.

Далее, тоже транспортная тема: реконструкция автодорог на подходах к Высокогорскому мосту. Его возведение идет полным ходом. Строительство автодороги к новому жилому району «Плодово-Ягодный» в Красноярске. Реконструкция перрона в аэропорту «Красноярск». Конкурсы по этим проектам начнутся в ближайшее время. Плюс планируется дальнейшее обновление городского электротранспорта в краевом центре.

Говорили на заседании правительства края и о Норильске. В декабре 2021 года был утвержден Комплексный план социально-экономического развития Северного города. И в рамках этого плана начнется работа по термостабилизации грунтов, капитальный ремонт инженерных сетей и разработка проектно-сметной документации для строительства нового жилья.

В целом по словам Юрия Лапшина, в текущем году запланировано проектирование и строительство около ста объектов социальной инфраструктуры в крае. Также наступивший год станет прорывным в решении вопроса обеспечения жильем детей-сирот. На строительство и приобретение жилых помещений предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. Еще 300 миллионов рублей выделены на сертификаты для приобретения жилья. С учетом поручения губернатора направлен еще миллиард рублей на строительство жилья для работников бюджетной сферы и детей-сирот.

- В числе безусловных приоритетов остается выполнение мероприятий и достижение целей национальных проектов. Общий бюджет нацпроектов в крае увеличился в 2022 году до 35,8 миллиардов рублей (из них 21,4 миллиард будут направлены из федерального бюджета). В том числе, 2,4 миллиарда рублей выделены на масштабное благоустройство, - подчеркнул глава регионального кабмина.