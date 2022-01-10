Красноярские единоросы из Кировского района организовали новгодний праздник для детей с ОВЗ

Фото предоставлено организаторами

Активисты «Единой России» из Кировского района Красноярска организовали новогодний праздник для ребятишек с ОВЗ. Детям показали резиденцию Деда Мороза под Сосновоборском и устроили для них вкусное чаепитие с подарками.

Роль Деда Мороза примерил на себя предприниматель Дмитрий Демидко. Он пригласил ребят в экскурсию на производство, где всем показали, как изготавливают и коптят сосиски. Здесь всех накормили горячими сосисками и угостили черничным морсом. Затем состоялся веселый интерактив со сказочными героями и зажжением бенгальских огней. По традиции ребята рассказали Деду Морозу стихи и получили подарки.

Фото предоставлено организаторами

- Эта идея принадлежит нашему партийцу, предпринимателю Дмитрию Валерьевичу Демидко, который сегодня был в роли Деда Мороза, - рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии в Кировском районе Красноярска Вероника Шабалина. - Он уже давно помогает детям, у него есть свой бренд «Добродед». Перед Новым Годом поздравляли детишек-ивалидов, а сейчас вот собрали и детей с ОВЗ и ребят, которые добились каких-то успехов в спорте. Мы решили им тоже сделать небольшой праздник и подарить сказку от Деда Мороза. В дальнейшем мы планируем еще один большой проект — заимка Деда Мороза уже и в нашем городе.

Сам Дмитрий Демидко отмечает, что идее такого праздника около 12 лет, но именно в таком формате мероприятия проходили впервые:

- Обычно мы с дочерью каждый год ходим и поздравляем детей на дому. В пандемию провели акцию «Ёлкомобиль». Тут у нас колбасный цех стоит и мы его соединили с идеей заимки Деда Мороза. В дальнейшем думаю организовать здесь инклюзивный гастрономический туризм для детей. Вот елка есть, сделали кафе Деда Мороза, да и я в роли Деда Мороза чувствую себя отлично. Новый год, чудеса, улыбки детей… Мне это и самому дарит очень хорошие эмоции, и мы хотим делать для них больше. Это только начало», - рассказал предприниматель.

Родители ребятишек, участвовавших в празднике, поблагодарили организаторов за яркий и волшебный праздник.

- Все было очень интересно и детям, и взрослым, все на свежем воздухе. Здесь все очень красиво, подарки, огни, настоящий детский праздник. Очень интересно было посмотреть на процесс производства сосисок, я такого никогда не видела. Дочка тоже никогда не видела, как коптят сосиски, как их готовят. Нам провели экскурсию, все рассказали, очень интересно, - рассказала мама ребенка с ОВЗ Яна Сазонова.

Напомним, в крае продолжается реализации партийных новогодних акций. Активисты «Единой России» и волонтеры исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья, а также поздравляют ветеранов края.