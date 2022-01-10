Николай Олюнин подвел итоги Кубка мира FIS по сноуборду: «Вдвойне приятно выступать у себя дома, втройне обидно проигрывать…»

Увы. россияне остались без медалей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Три дня красноярцы поддерживали лучших сноубордистов мира, три дня на федеральных каналах шли трансляции соревнований и телевизионные болельщики могли видеть не только трассу, но и панораму нашего города!

Сноуборд-кросс - очень зрелищные соревнования! Фото: Мария ЛЕНЦ

В заключительный день соревнований Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» в кластере «Сопка» было разыграно 2 комплекта наград в личном зачете среди мужчин и женщин. У девушек по итогам большого финала лидеры остались неизменными: золото – у Шарлотты Бэнкс (Великобритания), серебро – у Хлои Треспеш (Франция), бронза – у Линдси Джекобеллис (США), на 4-м месте – Белль Брокхофф (Австралия).

Российская сноубордистка Мария Васильцова в итоговом рейтинге заняла 9-е место, Кристина Пауль – 13-е, Юлия Лаптева – 17-е, Екатерина Локтева-Загорская – 25-е.

Кристина Пауль на трассе. Фото: Мария ЛЕНЦ

У мужчин победным дублем в Красноярске отметился Мартин Нерль (Германия): «Это замечательные ощущения! Первое место два дня подряд – это удивительно! Я точно могу сказать, что победы мне помог достичь мой невероятно быстрый борд, который практически летал, и немного удачи. В Красноярск я, конечно, еще вернусь. Организация соревнований здесь просто отличная!»

У тройки призеров борды были быстрее! Фото: Мария ЛЕНЦ

Серебряным призером стал Якоб Дусек (Австрия), бронза – у Элиота Грондена (Канада), итоговое 4-е место занял Адам Ламберт (Австралия).

На трассе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, всего в этапах Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» приняли участие около 110 спортсменов из 16 стран.

Николая Олюнина (справа) красноярцы поддерживали особенно бурно! Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярец Николай Олюнин занял итоговое 25-е место и подвел итоги соревнований на своей странице в социальных сетях. Вот что он написал о своем выступлении и о том, где лучше разместить трибуны для зрителей: «Исторический этап кубка мира в Красноярске закончился. Вдвойне приятно выступать у себя дома , втройне обидно проигрывать у себя дома. Большое спасибо кто был рядом и поддерживал нашу команду, вы настоящие герои. Отдельно хочу выразить большую благодарность @enisey_siberia и @sfuniversity за такую безупречную организацию и возможность провести этот этап именно в Красноярске.

На старте. Николай Олюнин справа. Фото: Мария ЛЕНЦ

Отдельное спасибо всем строителям трассы, оснежителям, танкистам, судьям, волонтерам, службам безопасности и многим другим. Знаю что трасса строилась командой профессионалов и это было видно на картинке Матч ТВ и зрителям на трибунах.

Все иностранцы подходили со словами благодарности и восхищением, все хотят сделать этот этап постоянным в нашем городе.

Я лично считаю что это хорошая идея, но:

1. Надо проводить вечерний эвент при мощном освещении.

2. Мне все не дает покоя моя идея с перестановкой трибун на самый верхний сектор, где размещается стартовая зона трассы. Я думаю, зрителям интересно, что происходит на старте, как готовятся атлеты и какое напряжение царит в стартовых воротах.

Николай Олюнин лидирует. В квалификационных заездах он занял пятое место. Фото: Мария ЛЕНЦ

Что касается меня, то, конечно, мой результат меня разочаровал и собой я не доволен. Говорить о том, что я после серьезной травмы, наверное, не, правильно, это не аргумент и не оправдание. Проиграл? Да - проиграл. Еще раз всем большое спасибо и удачи в новом году».