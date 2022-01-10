В ДТП под Красноярском погибла женщина, выехавшая на встречку во время обгона

Фото: ГИБДД

Страшное ДТП произошло в Емельяновском районе, Красноярский край. Как сообщают в МВД, погибла 61-летняя женщина-водитель, выехавшая на встречку на автомобиле «Ниссан Куб». Машина столкнулась с «Тойотой Ленд Крузер», под управлением 52-летнего водителя. В «Тойоте» находились 4 пассажира, среди которых был двухлетний ребенок, сидевший в специальном кресле. Все четверо пострадали, их госпитализировали.

Фото: ГИБДД

Авария случилась 9 января днем на 7 км автодороги «В. Бирюса-Зеледеево-Ибрюль». Автолюбительница на «Ниссан Куб» двигалась в сторону Балахты, когда решила обогнать ехавшую впереди машину. 61-летняя женщина выехала на встречку, где столкнулась с «Тойотой Ленд Крузер».

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Специалисты напоминают, что обгон является опасным маневром, и для его совершения необходимо убедиться в безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: