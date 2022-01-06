В аэропорту Диксона произошел пожар. Фото: Денис Теребихин

В аэропорту Диксона произошел пожар. Причины ЧП сейчас выясняют специалисты Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Огонь вспыхнул в ночь на 8 января около 03:20. Обновленное модульное здание загорелось молниеносно. Чудом никто из людей не пострадал. Все благодаря темному времени суток и малой пропускной способности воздушной гавани.

— Повреждения аэродромного оборудования не допущено, пожар локализован силами работников аэропорта. На месте события работают специалисты МЧС России, следственно-оперативная группа. Деятельность аэропорта по обслуживанию пассажиров, приему и отправке воздушных судов не приостановлена, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что новое здание было собрано в начале 2020 году, когда его передали в федеральную собственность. Постройка должна была стать достойной заменой устаревшему аэропорту, который был построен еще в середине прошлого века и ни разу не ремонтировался. Если прокуратура установит, что здание не отвечало противопожарным требованиям, может быть заведено уголовное дело.