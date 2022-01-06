Якутская кинолента «Рядовой Чээрин» вошла в число лучших на «Кинопоиске». Фото: из личного архива Дмитрия Кольцова

Фильм режиссера Дмитрия Кольцова «Рядовой Чээрин», сняты по мотивам повести якутского автора Тимофея Сметанина, вошел в топ-35 лучших фильмов на «Кинопоиске» по итогам 2021 года. С рейтингом 7,2 балла картина встала в один ряд с нашумевшим боевиком «Майор Гром: Чумной доктор».

По сюжету действие ленты разворачивается в 1943 году. В разгар войны якутский охотник Егор Чээрин был отправлен на фронт, и в первом же бою продемонстрировал себя как заправский снайпер. После этого ему еще не раз пришлось вступать в ожесточенные схватки с фашистами.

Отметим, что у этой кинокартины непростая история. Изначально режиссером выступал Аркадий Новиков. Но после его смерти съемки были заморожены на три года. В итоге фильм доснял Дмитрий Кольцов.

«Рядовой Чээрин» - частично государственный проект. На первых этапах его финансово поддерживало министерство культуры Якутии, «Сахафильм». Вся форма советских и немецких солдат – наследие якутского фильма «Снайпер Саха».

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