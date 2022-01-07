Лучшие моменты первого дня Кубка мира по сноуборд-кроссу в Красноярске

Кульминацией церемонии открытия стало экстремальное шоу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня в Красноярске стартовали этапы Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». На трассе кластера «Сопка» спортсмены провели квалификации, по итогам которых определились участники, прошедшие в финальные заезды: 32 сноубордиста среди мужчин и 16 – среди женщин. В каждом финальном заезде трассу будут проходить одновременно 4 спортсмена.

Несмотря на холод, зрители тепло приветствовали спортсменов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первыми на старт вышли мужчины. Лучший результат по итогам квалификации показал Элиот Гронден (Канада), вторым стал Пол Берг (Германия). Третье место по результатам квалификации занимает Адам Ламберт (Австралия), четвертое – Мартин Нерль (Германия), пятое – Николай Олюнин (Россия).

Россияне Дильман и Олюнин прошли квалификацию, причем Олюнин - пятый! Фото: Мария ЛЕНЦ

После женских квалификаций лидирует Шарлотта Бэнкс (Великобритания), второй результат у Хлои Треспеш (Франция), третий – у Белль Брокхофф (Австралия), четвертый – у Одри МакМаниман (Канада), пятый – у Микелы Мойоли (Италия).

На трассе! Фото: Мария ЛЕНЦ

Российские сноубордистки Кристина Пауль, Екатерина Локтева-Загорская и Мария Васильцова также прошли квалификацию и вступят в борьбу за награды.

На трассе! Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра, 8 января, будут разыграны первые медали.

А на церемонии открытия перед зрителями этапов Кубка мира выступили музыканты Siberian Percussion, танцевальные коллективы White masters и «ЭттиДети», ансамбль танца «Енисейские зори», барабанщики MadMen show, баянист Дмитрий Мичковский, команда Real Jump и команда Федерации чирлидинга «ЧирСпорт».

Летающий сноуборд - такого красноярцы еще не видели! Фото: Мария ЛЕНЦ

От имени губернатора Красноярского края Александра Усса участников и гостей соревнований поприветствовал заместитель председателя Правительства Красноярского края Сергей Козупица: «Впервые в истории этапы Кубка мира по сноуборд-кроссу проводятся за Уралом. В состязаниях принимают участие спортсмены из 16 стран, будет разыграно 4 комплекта медалей. Мы благодарим Международную федерацию лыжного спорта за выбор Красноярска в качестве площадки для проведения таких значимых стартов. Мы желаем участникам борьбы и достойных побед, а зрителям – отличного настроения».

16 стран, 16 флагов! Фото: Мария ЛЕНЦ

Кульминацией церемонии стало экстремальное шоу, которое гостям представила первая российская команда по мотофристайлу FERZ, установившая рекорд России по самой продолжительной непрерывной серии трюков. Зрелищные трюки на трех мотоциклах и снегоходе сопровождались огненным шоу, а также выступлением танцевальных и музыкальных коллективов.

Рекордсмены России по по самой продолжительной непрерывной серии трюков! Фото: Мария ЛЕНЦ

«В эти дни здесь, в Красноярске, собрались сильнейшие спортсмены из стран-лидеров в сноуборд кроссе, – отметил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. – Это предпоследняя гонка перед Олимпийскими играми, и она очень важна. Завтра в составе российской сборной за награды будут бороться 7 спортсменов, и они очень нуждаются в нашей поддержке. Сноуборд-кросс – это очень динамичная дисциплина, и я уверен, что упорная борьба согреет всех участников и гостей соревнований».

Андрей Анисимов прошел квалификацию и продолжит соревнования. Фото: Мария ЛЕНЦ

Действительно, в Красноярск приехали сильнейшие сноубодисты мира. В частности, Аргентину представляет многократный чемпион Южной Америки Стивен Уильямс, который стал первым аргентинцем, принимавшим участие в соревнованиях по сноуборд-кроссу на зимних Олимпийских играх: в 2018 году спортсмен выступил в Пхенчхане.

Стартовый городок - то, что не видят зрители на трибуне. Фото: Мария ЛЕНЦ

Среди спортсменов итальянской сборной – олимпийская чемпионка 2018 года, фаворитка нынешнего сезона Микела Мойоли. Итальянская спортсменка начала предолимпийский сезон с 3-го места на I этапе Кубка мира в Китае и победы на III этапе Кубка мира в Италии.

Спортсмены перед стартом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Лидер российской сборной Николай Олюнин – серебряный призер Олимпийских игр в Сочи.

Напомним, этапы Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» пройдут в Красноярске впервые и станут отборочными на Олимпийские игры-2022. Соревнования пройдут в личном зачете среди мужчин и женщин, всего будет разыграно 4 комплекта медалей. 7 января прошли квалификационные заезды, 8 и 9 января состоятся финалы.

Соревнования продолжатся 8 и 9 января. Не пропустите!

Билеты в продаже на официальном сайте билетного оператора krs.kassir.ru также их можно приобрести на входе.

Зрители тоже соревновались! Фото: Мария ЛЕНЦ

Для зрителей есть пункты обогрева, горячие напитки, фотозоны.