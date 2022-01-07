Пьяная выходка футболиста «Рубина» Игнатьева в ночном клубе Красноярска возмутила болельщиков и чиновников

Иван Игнатьев в форме "Рубина". Фото: www.rubin-kazan.ru

В Красноярске произошел скандал с участием нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева. Уроженца Ачинска выгнали из ночного клуба The MODS в Красноярске, где он 6 января праздновал 23-летие.

Фотографии пьяного футболиста выложил блогер и журналист Иван Карпов:

- Ваня отдыхал со своими ачинскими друзьями. По итогу, охрана вывела его силой — вроде как он послал кого-то не того и не туда. Говорят его потом, правда, вернули — но это не точно, - пишет блогер.

Иван Игнатьев отмечает 23-летие в Красноярске. Фото: t.me/karpinside

А ведь начало карьеры для Ивана было многообещающим. Некогда талантливый и подающий надежды, один из лидеров молодежной сборной. Уже в 20 лет он забил 9 голов в 29 матчах за «Краснодар», в академии которого обучался с 13 лет. В «Рубин» он перешел зимой 2020 года, казанцы отдали за сибиряка 7 миллионов евро. Это был второй по дороговизне трансфер в российском футболе в то окно.

В Казань уроженец Красноярского края переходил в статусе восходящей звезды. Но ожидания не оправдались, за два года в «Рубине» Игнатьев забил 3 гола в 40 матчах, причем, все голы с пенальти, последний раз с игры нападающий отправлял мяч в сетку еще в форме родного клуба.

Болельщики обвиняли Игнатьева в нарушении игровой дисциплины, лени, безразличии к футболу. И тут у них появился веский повод вновь перемыть кости спортсмену. После сообщений о пьяной выходке Игнатьева, соцсети просто взорвались:

- Достойная смена Кокорину и Мамаеву растёт;

- 0 вопросов, если бы он играл и показывал трудолюбие на поле и тренировках. А так это типичный лимитчик, который бухает, получая огромную зарплату, и даже не старается играть в футбол;

- Иван Игнатьев за эту ночь создал больше опасных моментов, чем за весь 2021 календарный год.

Помимо болельщиков на нестандартный досуг Ивана обратили внимание и футбольные чиновники. И если в «Рубине» поведение футболиста не вызвало никакой реакции, то в РФС инцидентом заинтересовались. Глава комитета по этике Семен Андреев заявил журналистам rsport.ria.ru о готовности провести проверку, если от руководства РФС поступит запрос. Однако пока Игнатьев никаких потерь, кроме репутационных, не понес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Известный хоккеист Александр Семин попался на езде по встречной полосе

Известный красноярский хоккеист Александр Семин попал в эпицентр скандала, который разгорелся в социальных сетях. Его застукали, когда он ехал по встречной полосе по проспекту Свободному. (подробнее)