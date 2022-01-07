Сердца четырёх: Евро-5! На линию вышли новые современные мусоровозы левобережного регионального оператора

Фото: Красноярская рециклинговая компания

О достоинствах каждого из четырёх новых автомобилей Василий КОЛУПАЕВ, заместитель директора генерального подрядчика левобережного регионального оператора, готов говорить бесконечно.

Вот, например, этот – единственный из четверки мусоровоз с боковой загрузкой, по вместимости он не уступает большегрузам с задней, универсальной загрузкой. Машина уже вышла на линию, она обслуживает частный сектор Центрального района и те многоквартирные дома, где контейнеры стоят на пандусах.

Прежде такие контейнеры операторам мусоровозов приходилось к машине таскать вручную, пояснили в «Красноярской рециклинговой компании». И эта работа не из лёгких, ведь полный бак зачастую весит больше 250 килограммов! Новый мусоровоз с боковой загрузкой – неоценимое подспорье экипажам, работающим на участках, где контейнеры стоят в труднодоступных местах.

Фото: Красноярская рециклинговая компания

«Новые мусоровозыспециально приобретали под Новый год, так как в это время значительно возрастает нагрузка на весь автопарк, и как никогда нужен резерв, чтобы вовремя и в полном объеме вывозить отходы. В праздничные дни красноярцы «мусорят» в 2-3 раза больше, чем обычно, –отметил Дмитрий КУЗНЕЦОВ, директор Красноярской рециклинговой компании. –Несколько дней понадобилось нашему подрядчику, компании «Перевозчик», чтобы поставить машины на учёт, а с 1 января мы их начали направлять на линии в двух районах города – Центральном и Советском».

За один рейс каждый из четырёх новых мусоровозов может собрать до 12 тонн отходов примерно из 100 контейнеров, причем скорость прессования – всего 23 секунды. Вот так быстро куча мусора становится компактным брикетом. Двигатели этих автомобилей соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Машины оснащены фартуками, предохраняющими от просыпания мусора во время выгрузкиконтейнеров, которые к тому же минимизируют риск того, что жидкие отходы разольются.