«Музыка вместо слов»: мэр Красноярска поздравил горожан с Рождеством, сыграв мелодию на фортепиано

Сергей Еремин поздравил красноярцев с Рождеством, сыграв мелодию на фортепиано. Фото: eremin__krsk

Глава Красноярска Сергей Еремин уже вечером 6 января поздравил горожан с Рождеством-2022. И сделал это в необычном формате.

Сергей Еремин вместо слов сыграл для красноярцев популярную мелодию на фортепиано. И, надо сказать, сделал это блестяще, комментаторы поблагодарили красноярского градоначальника за необычное поздравление:

- Спасибо за чудесное поздравление, Сергей Васильевич! наступающим Рождеством Христовым Вас и Вашу семью! Всего вам самого доброго;

- Супер мелодия, очень люблю её. Как здорово, что Вы такой творческий человек;

- Спасибо за такое красивое поздравление, многогранный наш градоначальник. Вас и Вашу семью поздравляем с Рождеством. Пусть Ангелы хранят и охраняют Вас.

Но вместе с музыкальным номером Сергей Васильевич также написал поздравительный пост, в котором объяснил, что иногда музыка может сказать больше, чем слова:

- Музыка вместо слов... Друзья, поздравляю вас с наступающим Рождеством! Очень люблю эту мелодию и в этот светлый праздник исполняю её для всех вас. Благополучия, здоровья и только добрых событий вашим семьям, - написал на своей странице в инстаграме Сергей Еремин.