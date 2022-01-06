«Выход из дома расценивается как предательство Родины»: красноярка из Казахстана рассказала, как протест против повышения цен на газ перерос в беспорядки Фото: REUTERS

В Казахстане продолжаются массовые беспорядки. Эпицентр противостояния демонстрантов и силовиков находится в крупных городах страны, особенно от боевых действий пострадала Алма-Ата.

Ситуация обостряется с каждым часом, сообщается о десятках погибших и сотнях раненых. Красноярка из Казахстана Александра рассказала, что сейчас творится в республике.

По словам девушки, спровоцировали беспорядки приезжие из сельской местности. Именно они сейчас занимаются мародерством и нападают на силовиков:

- Самая жесть в Алмате. Связи и интернета нет, Я дозвонилась до родителей на домашний телефон только. Нормальные люди сидят дома. Те, кто вышел в Алма-Ате, и начал творить ужас - это малообразованные выходцы из аулов, - говорит казахстанка.

При этом в стране действует режим ЧП и объявлен комендантский час. Президент Казахстана Касым-Жомарт Такаев объявил, что будет действовать жестко. Так, в Алма-Ате, по словам девушки, горожанам вовсе запретили выходить на улицу, прировняв это к предательству Родины.

При этом в родном городе Александры Актобе сейчас ситуация стабилизировалась:

- В моём городе все более менее. Только ночью пару машин разгромили.

Местные жители относятся к погромам однозначно. Если в первые дни мирных митингов это расценивалось, как борьба против внезапного и необъяснимого повышения цен на газ, то теперь, как террор. То есть, люди добились своего, цены снизились, а ответственного задержали, но зачем было доводить до хаоса?

- Понятное дело, что все устали от несправедливости. Но я даже не могу сказать, в какой момент это переросло в настоящий трэш. А ведь началось все из-за того, что цены на газ подняли в два раза. Люди специально ездили на газу, так как он дешевле бензина, а тут такое, - говорит девушка.

Однако казахстанский кризис отразился не только на стране. Так, жители Киргизии, занимающиеся в Казахстане бизнесом, вынуждены переживать за свое имущество, находящееся в стране:

- В Алма-Ате находится наш склад, а границу с Казахстаном закрыли, раньше можно было долетать хотя бы самолетом, теперь нет. Второй день сидим, как на иголках. Хотя из головного офиса говорили, что склад все еще стоит, - рассказал «КП-Красноярск» предприниматель.

Почему все вышло из-под контроля непонятно, ведь условия митингующих были выполнены. Но что послужило тем самым щелчком, еще предстоит разобраться:

- Половина населения выживают, как могут. Цены растут на все, зарплата, естественно не соответствует. Я вот даже летом летала домой, мне показалось, что цены выше, чем в России. Это в кафе/ресторанах/барах. Молчу уже о банальных вещах для жизни: продуктах, оплата коммунальных услуг. Отсюда и такая дикость...

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