«Я всех вас сожгу»: пьяный житель Якутска поджег здание регионального правительства в поддержку протестов в Казахстане

В Якутске мужчина поджег здание республиканского правительства в поддержку протестов в Казахстане. Фото: скриншот из видео

Утром 6 января в Якутске местный житель поджег здание республиканского правительства. Как сообщают в МВД, личность мужчины уже установлена.

Житель Якутска сам снял на видео свое же преступление. Он поджег ковры на входе в здание, после чего начал выкрикивать лозунги в поддержку казахстанцев, называя их братьями:

- Мы с вами, братья! Мне вообще все равно. Я всех вас сожгу [в адрес правительства]! Казахский народы, братья-тюрки, мы с вами, - кричал мужчина.

Огонь быстро перекинулся на дверь. При этом мужчине никто не помешал, он спокойно ушел с места происшествия. Однако в Государственной противопожарной службе Якутии заявили, что возгорание было быстро ликвидировано:

- 6 января около 04.00 утра нетрезвый мужчина совершил поджог коврового покрытия на входе в здания Дома Правительства 1 и Доме Правительства 2. Никто не пострадал, - сообщил директор ГБУ «Службы эксплуатационно-технического оборудования» Дмитрий Семенов.

Он также подтвердил, что личность поджигателя уже установлена. Однако ни административного, и уголовного дела не заведено. Но в теории по статье "хулиганство" ему может грозить до 7 лет колонии. Если же мужчину обвинят в умышленном уничтожении или повреждении имущества, то максимальный срок - 2 года лишения свободы. Сейчас проводится проверка в отношении охранников, которых не было поблизости во время поджога.

Напомним, что в Казахстане со 2 января продолжаются массовые протесты, переросшие в беспорядки. В стране введен режим ЧП. Президент Казахстана Касым-Жомат Такаев сообщил о 8 погибших силовиках и сотнях раненых. Самые ожесточенные противостояния проходят в Алма-Ате, там протестующие захватили аэропорт и прорвались в здание местного комитета национальной безопасности.

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