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Общество6 января 2022 3:10

Погода в Красноярске на Рождество-2022: резкое похолодание, облачность, мороз

На Рождество в Красноярске похолодает до -24 градусов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Погода в Красноярске наРождество-2022: резкое похолодание, облачность, мороз

Погода в Красноярске наРождество-2022: резкое похолодание, облачность, мороз

Фото: ИВАНОВА Диана

На Рождество в Красноярске ожидается резкое похолодание до -24 градусов, будет облачно, подует небольшой ветер. Какой будет погода в Красноярске на Рождество-2022 рассказали в Гидрометцентре.

Еще 6 января днем в Красноярске будет тепло – около -5 градусов и без осадков. При этом небо останется облачным, подует небольшой ветер. Но уже в ночь на Рождество в город подойдет серьезное похолодание – до -24 градусов.

Днем 7 января будет -15 градусов, синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Сила ветра около 1-5 метров в секунду. Но уже к вечеру температура опустится еще ниже до -24 градусов, настоящий мороз.

На следующий день после Рождества – 8 января погода не изменится. Днем -14 градусов и переменная облачность, ночью -17 градусов. Однако в дальнейшем до конца новогодних праздников вновь прогнозируется потепление до -3-5 градусов.

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