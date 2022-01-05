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Общество5 января 2022 5:39

Аэропорт Красноярск посадил за штурвал самолета 8-летнего мальчика, мечтающего стать пилотом

Новогоднее желание Никиты из Курагинского района осуществилось благодаря акции «Ёлка желаний»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Аэропорт Красноярск

Фото: Аэропорт Красноярск

Аэропорт Красноярск исполнил новогоднее желание 8-летнего Никиты из Курагинского района. Юный житель края мечтает стать пилотом и очень хотел побывать на аэровокзале. Об этом узнали благодаря акции «Ёлка желаний», шарик с новогодней мечтой мальчишки открыла вице-премьер Виктория Абрамченко и передала его в аэропорт.

Фото: Аэропорт Красноярск

Фото: Аэропорт Красноярск

Для ребенка и его семьи была организована экскурсия по терминалу. Специалисты показали, как распределяются чемоданы в багажном отделении, прокатили по перрону. А затем зашли на борт самолета, где Никита встретился с пилотом и узнал много интересного о будущей профессии. Но на этом сюрпризы не закончились – мальчишке дали возможность почувствовать себя настоящим командиром воздушного судна, усадив его за штурвал штурвал ATR 42-500.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ