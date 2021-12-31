Глава Красноярска Сергей Еремин душевно поздравил горожан с наступающим Новым годом

Глава Красноярска поздравил горожан с наступающим Новым годом. Стоп-кадр видео

Глава Красноярска на своей странице в «Инстаграме» поздравил жителей города с наступающим Новым годом. В двухминутном ролике, который снимали наверняка несколько дней, уместились важные события уходящего года. Фоном шла панорама вечернего города – снятые с высоты главные городские часы, отреставрированный Исторический квартал на улице Горького, проспект возле ДК 1 Мая. А еще в ролик попали главная елка на острове Татышев, довольная детвора на ледяных горках, мемориал героям труда в сквере на Красрабе, каток на площади Мира и многие другие места. И еще мчащаяся на вызов «скорая» подчеркивает, насколько непростой период мы все переживаем.

- Как же стремительно городское время. Поэтому так дороги моменты, когда можно ненадолго отложить все дела и просто побыть с родными людьми. Дорогие мои друзья, я искренне хочу, чтобы в эти праздничные дни вы почувствовали самое главное: вам есть ради кого жить, ставить новые цели. Ведь из маленьких побед каждого из нас состоит большой успех. Что и доказал уходящий год, - произносит глава города. - Дорогие мои! С наступающим вас и ваши семьи! Я убежден, что красноярцы - самые душевные и искренние люди на земле! Давайте будем беречь друг друга и помнить, что добро и неравнодушие помогают нашему Красноярску двигаться вперёд! Пусть 2022 год станет счастливым для всей нашей большой красноярской семьи!

В финале ролика к Сергею Еремину на катке присоединилась его семья. И это символично, ведь на самом деле главное в жизни – это родные и близкие люди.