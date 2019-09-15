2019-09-15T11:00:36+03:00
Общество

В Красноярском крае на Шалаболинской писанице отыскали новые петроглифы

Изображения нашли, когда почистили скальные породы от лишайника
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярском крае на Шалаболинской писанице отыскали новые петроглифы ФОТО: В Красноярское краевое отделение Русского географического обществаВ Красноярском крае на Шалаболинской писанице отыскали новые петроглифы ФОТО: В Красноярское краевое отделение Русского географического общества
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В Красноярском крае нашли новые петроглифы. Открытие сделали, когда почистили от лишайника Шалаболинскую писаницу – один из древнейших памятников культуры в регионе.

Изображения нашли, когда почистили скальные породы от лишайника ФОТО: В Красноярское краевое отделение Русского географического общества

Изображения нашли, когда почистили скальные породы от лишайника ФОТО: В Красноярское краевое отделение Русского географического общества

Отметим, что выявить ранее неизвестные петроглифы смогли с помощью компьютерных технологий. Также специалисты использовали беспилотные летательные аппараты, благодаря которым исследовали труднодоступные петроглифы на отвесных плоскостях скалы. В работе по изучению резных рунических надписей эпохи раннего Средневековья и наскальных текстов времен монгольских завоеваний участвовали также сотрудники института востоковедения РАН и Хакасского государственного университета. Дальше предстоит расшифровать тексты, содержание которых откроет новые страницы истории региона.

На скалах изображены лоси, маралы, козлы, медведи, кабаны, быки, лошади и другие животные ФОТО: В Красноярское краевое отделение Русского географического общества

На скалах изображены лоси, маралы, козлы, медведи, кабаны, быки, лошади и другие животные ФОТО: В Красноярское краевое отделение Русского географического общества

Как сообщили в Красноярском краевом отделении Русского географического общества, более 300 плоскостей с наскальными рисунками расположены на протяжении трех километров вдоль реки Туба. По предварительной информации изображения могли здесь появиться примерно около девяти тысяч лет назад.

ОТКРЫТИЕ СДЕЛАЛИ ВО ВРЕМЯ ФОТОСЪЕМКИ

Фотографии, которые удалось сделать во время исследований, используют для составления иллюстративного альбома о древней истории Енисейской Сибири на примере сюжетов наскального творчества Шалаболинской писаницы. К слову, новые петроглифы как раз и обнаружили во время фотосъемки. На скалах изображены лоси, маралы, козлы, медведи, кабаны, быки, лошади и другие животные.

на скалах есть иллюстрации охоты, битвы, культовых обрядов ФОТО: В Красноярское краевое отделение Русского географического общества

на скалах есть иллюстрации охоты, битвы, культовых обрядов ФОТО: В Красноярское краевое отделение Русского географического общества

Отметим, что людей рисовали в лодках, верхом на лошадях, на лыжах. Специалисты также отмечают, что на скалах есть иллюстрации охоты, битвы, культовых обрядов. Находка подтолкнула научную братию к мысли, что на базе Шалаболинской писаницы хорошо было бы создать музей под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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