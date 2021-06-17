Под Красноярском официально открылись 4 пляжа Фото: Мария ЛЕНЦ

11 июня под Красноярском открылись два пляжа. Они располагаются в Железногорске и на Кантатском водохранилище. Пляжи «Центральный» и «Элковский» готовы принимать отдыхающих.

Ранее были открыты еще два пляжа. Первый – на озере «Семирадское» в Емельяновском районе был открыт еще 3 июня, а 10 июня начал работать пляж «Бархатный» в Березовском районе – у села Терентьево.

В региональном МЧС отмечают, что в крае также действуют необорудованные места отдыха. Находиться на них – опасно, так как там не дежурят спасатели. На этих пляжах установлены соответствующие знаки, а Госинспекция по маломерным судам организует здесь постоянное патрулирование. За купание у подобных водоемов предусмотрен штраф.

- В 2021 году на водоемах погибли 5 человек. При этом, благодаря действиям сотрудников МЧС, не допущено ни одного случая смерти детей, - добавили в МЧС по Красноярскому краю.