В Красноярске ожидаются ливни, град усиление ветра до 23 метров в секунду Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ предупреждают красноярцев об ухудшении погоды. И стихия ожидается уже 20 июня.

По прогнозу Среднесибирского УГМС, днем 20 июня и весь день 21 июня в центральных районах Красноярского края ожидается полный набор погодных катаклизмов: сильнейшие дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду. При этом температура 20 июня будет повышаться практически до +30 градусов.

В мэрии Красноярска напоминают о том, что нужно помнить о собственной безопасности:

- не производить работы на высоких зданиях и конструкциях; - при нахождении на улице избегать рекламных щитов, легких построек, крупных деревьев, строящихся зданий, линий электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам; - при грозе не находиться на воде и у воды, не прикасаться к металлическим предметам, в помещении отключить электроприборы.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.