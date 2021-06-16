Мэр Кызыла снял с себя резиновые сапоги, чтобы обуть хозяйку затопленного дома

Вручение сапог Фото: Пресс-служба администрации Кызыла

Довольно нестандартный подход к помощи пострадавшим от паводков продемонстрировал мэр Кызыла Карим Сагаан-оол (Республика Тыва). Во время масштабной проверки правобережных дачных обществ на предмет подтоплений к главе города обратились местные жители, чьи дома и участки пострадали от «большой воды».

А вот тут видно, что сапоги мэр действительно снял с себя Фото: Пресс-служба администрации Кызыла

Одна женщина, живущая в дачном обществе, пожаловалась мэру, что не может нормально передвигаться по своему участку – он ушел под воду, а у нее, увы, нет непромокаемой обуви.

И что сделал руководитель Кызыла? Моментально решил проблему. Он прямо на месте снял с себя резиновые сапоги, в которых приехал оценивать обстановку, и вручил их пострадавшей от паводка тувинке. Местная жительница, судя по фотографии, выложенной пресс-службой администрации Кызыла, слегка смутилась, но подарок приняла. И даже сразу надела на босые ноги.

Фото: Пресс-служба администрации Кызыла

Карим Сагаан-оол, кстати, без обуви не остался. Пока женщина переобувалась, он уже стоял… в другой паре резиновых сапог. (С собой были запасные)

В соцсетях большинство пользователей даже поддержали инициативу главы Кызыла. «Красавич! – сошлись они во мнении. - Ведь сапогами обеспечил? Обеспечил. Проблему женщины решил? Решил! Ещё и бюджет сохранил, обувь то чай не на городские деньги куплена. А то, что сапоги ношеные, и он в них несколько часов до этого провел, – это уже мелочи».

Впрочем, это не все. Помимо пары новых сапог, мэр Кызыла решил отправить на подмогу жителям два насоса для откачки воды. И еще Карим Сагаан-оол попросил соцслужбы провести обход домов и оказать помощь жителям, которые сейчас остро нуждаются в поддержке. «Красавчик», ну что тут добавить?!

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