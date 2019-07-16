«Нам тяжело, а им еще труднее»: как Серега из Хакасии все бросил и поехал иркутянам помогать

«Это Серега. У него 5 детей. Он хакас. Кроме Абакана не видел в своей жизни ни одного города. Жена до декрета работала в детском саду и очень рада зарплате 8 тр., поскольку другой работы в их деревне абсолютно нет никакой. Серега занимается скотом и помогает на стройках...».

Фото: ГУ МЧС России.

Вот уже неделю за Серегой, в одночасье ставшим звездой соцсетей, охотятся федеральные СМИ. Все началось с поста волонтера Иркутского благотворительного фонда «Оберег» Александра Соболева о жителе Хакасии, присоединившимся к отряду волонтеров, которые помогают пострадавшим от паводка.

На помощь пострадавшим, для ликвидации последствий наводнения в регионе брошено около 4 тысяч человек. Фото: Павел ЦИКОЛИН

Реальный человек или фейк?

«Нет, Серега не пьяница. На праздники выпивает, но без запоев. С детьми, если честно, почти не водится - работать надо. Но по хозяйству всегда всё вместе делают. Машины нет, а до ближайшей речки идти 2 часа в одну сторону, чтобы искупаться можно было. Ходят. Серега счастливый. Хоть и не богато живут все вместе в доме с двумя комнатами, но жену и детей реально любит. Хотя сам сирота и материнской ласки в своей жизни не прочувствовал. В музеях ни разу в жизни не был, а вчера с моим сыном сходили, так он как ребенок реально «ахал и удивлялся» около экспонатов. Что еще можно рассказать про Серегу - типичного жителя небогатой сибирской глубинки. Да, пожалуй, ничего… Ах, да. Он недавно сидел смотрел телевизор, про то как в России жить хорошо. И в новостях увидел репортажи про наводнения в Иркутской области.

Серега встал, занял у соседа деньги на плацкарт в одну сторону (постельное бельё не брал), быстро прополол картошку и приехал в Тулун - помогать людям, у которых случилась беда. Не порассуждал на кухне, что надо бы, а взял и приехал. Бескорыстно…

Отряд добровольцев. (Сергей второй слева). Фото: Павел ЦИКОЛИН

У меня классная планета. А в моей стране живут НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ».

Кто же этот Серега, чья простая история именно этим, своей простотой, взорвала Интернет? Мы искали его несколько дней (в «Обереге» телефон отказались давать наотрез, объясняя – герой очень скромный, бежит от славы и публичности как от огня). И в зависимости от результата продолжение этой статьи могло быть совершенно разным. Или в описание нашего расследования (а поисик вылились в настоящее расследование, за «Серегой» мы носились по всей Хакасии) с выводом, что Серега – удачный фейк для раскрутки странички в социальной сети. Или рассказ о человеке, которого мы искали и наконец-то нашли. Так вот, как в известной рождественской телерекламе - «он настоящий!». Поэтому опускаем первое, и переходим ко второму.

Фото: Павел ЦИКОЛИН

На полставки в детсаду и подработка на стройках

47-летний Сергей Карачаков и его семья живут в небольшом селе в ста километрах от столицы Хакасии, Абакана. Дом находится на окраине. В семье пятеро детей: младшему Тагиру два годика, сестре Саше 15, Саяне 8, а Кате 18, она студентка хакасского госуниверситета. Старший сын, 20-летний Артем, служит в армии. Именно он узнал на фото героя из Хакасии своего отца и тут же ему позвонил: «Папа? Ты видел?! Дам про тебя весь интернет пишет!!!». Сам Сергей о свалившейся на него славе не знал ни сном ни духом. А когда в «Обереге» ему осторожно намекнули, что с ним хотят встретиться журналисты, и Малахов уже к себе на передачу зовет, только руками замахал: «Да вы что! Ни за что!».

Катя, дочь СергеяФото: соцсети

В самом селе живет немногим меньше 1 000 человек, и, как это чаще всего бывает, о соседях знают все. О Карачаковых искренне отзываются, как о дружной, спокойной и непьющей семье. Ольга на полставки работает в местном детсаду – «Колобок». Ее зарплата около 5 000 рублей. Сергей, по словам соседей, на все руки мастер, особенно по строительству. Этим и подрабатывает. А недавно для своей большой семьи отгрохал баню новую.

- Дом принадлежит Ольгиной матери, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск местные. – Прописаны они в Абакане всей семьей, а живут у нас. А что? Тут и огород можно посадить, и скот держать можно, и воздух свежий все-таки – ребятишкам хорошо. А в Абакане в общежитии каком-то у них жилье.

Ольга с утра пораньше отгоняет на выпас трех коров, еще в хозяйстве есть свиньи, огород.

- Сергей калымит на строительстве – доход, конечно, не постоянный, Ольга в садике тоже немного получает – она только по полдня работает, - говорят соседи семьи. – Тысяч пять, может, не больше. Небогато, конечно, живут – но и за золотыми горами не гонятся. Как говорится, что есть у них – то есть. Вообще, они люди очень хорошие, помогают всегда, чем могут.

Саяна, дочь Сергея. Фотография сделана 9 лет назад.Фото: соцсети

Семье Карачаковых, как многодетной, власти Хакасии тоже помогали до 2013 года. В минсоцполитики региона сказали, что и сейчас готовы поддержку оказывать. Только Сергею или Ольге нужно обратиться с заявлением, чтобы семью вновь поставили на учет. Тогда можно будет рассчитывать на помощь в подготовке детей к школе - по 2 000 рублей на каждого ребенка. Кто-то ухмыльнется: мол, не бог весть какие деньги. Но для деревенских сумма очень даже серьезная. А уж когда пятеро детей, тут каждая копейка на счету.

Сам Сергей на днях уже должен вернуться домой. Жена, которая сначала шумела, ругалась, - своих бросил, чужим помогать поехал, теперь даже гордится Сергеем. Соскучилась, говорит и добавляет: нам тяжело, а им еще труднее. А то, что муж у нее – замечательный, и без этого знала.

Спасибо, Серега!

Фото: Павел ЦИКОЛИН

ДОСЛОВНО

«Собрали денег на обратную дорогу, да и еще осталось!»

Павел Циколин, руководитель областного учреждения «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций»:

- Получилось так, что Сергей приехал за день раньше до отправки волонтеров на место работа, я его разместил в хостеле нашей организации. Мой коллега Саша Соболь с ним пробыл весь вечер, и был так поражен его ист орией, его рассказом, что наутро выдал в соцсетях информацию. И пост имел очень большой резонанс. Тут же начались звонки «а правда ли, что там в Хакасии у вас так все плохо?». Они никогда не сталкивались с таким вниманием к себе – когда ему позвонил сын из армии и сказал, что про него написали в Фейсбуке, он испугался и хотел оттуда убежать. В Хакасии, насколько мне известно, в правительстве и вовсе перепугались: что мы такого натворили? В общем, шумиха вышла, мы сами не ожидали.

Зато для самого Сереги собрали деньги – предполагалось, что на обратную дорогу нужны, а прислали аж почти 30 тысяч. Будет подспорье семье.

Фото: Павел ЦИКОЛИН

Еще, эта ситуация сработала как лакмусовая бумага – она показала многие вещи, с которыми приходится сталкиваться добровольцам. Из тысячи репостов этой истории только пять человек записались в волонтеры. Не потому, что люди не хотят помочь! На самом деле, желающих гораздо больше, но доехать они не могут – ни один оператор-перевозчик не дает скидку волонтерам. У меня была группа из Москвы, ребята хотели полететь бортом МЧС, написали в министерство чрезвычайных ситуаций письмо, им ответили, что в Иркутской области все нормально и помощь волонтеров не требуется. Хотя как, не требуется – каждая пара рук нужна!

Так или иначе, Сереге спасибо. Не столько за поступок, сколько за отклик у людей, который он вызвал. Отличный парень.

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