В Хакасии умершего в 2012 году мужчину поздравили с днем рождения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии умершего в 2012 году мужчину поздравили с днем рождения. Шокированные родители обратились в редакцию местного интернет-издания «ИА Хакасия». «Я-то еще ничего, а бывшая жена в слезах» - негодует отец, потерявший сына и поясняет, что испытывает такую боль, словно спустя 9 лет заново переживает боль потери.

На фоне этого, похоже, может разгореться скандал. Ведь письмо пришло за подписью Владимира Жириновского. В нем лидер ЛДПР поблагодарил мужчину, члена партии, за работу во благо страны и пожелал ему здоровья, удачи и благополучия.

Фейк это или нет, пока неизвестно. Вряд ли политик сам подписывал это письмо, обычно подобные моменты отслеживаются в регионах. Координатор хакасского отделения партии Михаил Молчанов сообщил, что уже знает об этом, держит ситуацию на контроле. Если этот факт имеет место быть, разберутся. Возможно, что это и вовсе провокация, считает Михаил Молчанов, потому что к ним никто не обращался, а сам он узнал об этом как и все – из СМИ.