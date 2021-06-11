Скончалась Лариса Шойгу: в Республике Тыва объявлен траур. Фото: официальный сайт правительства Тывы

Накануне, 10 июня, на 69-м году жизни скончалась Лариса Кужугетовна Шойгу. Заслуженный врач России, политик, депутат Госдумы трех созывов. И сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу. Как сообщается на официальном сайте правительства Тувы, причиной смерти стал инсульт.

В связи с этим 11 июня в республике объявлен днем траура. Приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и местным телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

На своей странице в соцсети врио главы Тувы Владислав Ховалыг написал:

«Горестное известие пришло из Москвы. Скончалась Лариса Кужугетовна Шойгу. Она родилась на тувинской земле и прошла здесь путь от рядового врача до одного из руководителей нашего Минздрава, была депутатом Госдумы трех созывов. Всегда участвовала в решении проблем Тувы, вовлекала в эту работу коллег-депутатов. Помню встречи с ней во время работы мэром Кызыла. С каким вниманием она выслушивала проблемы и нас, руководителей города, и самых простых людей, и всегда старалась помочь и помогала. И совсем недавно, на праймериз «Единой России», избиратели снова оказали ей поддержку. К сожалению, ни ее жизненным планам, ни нашим надеждам не суждено было сбыться. Невосполнимая потеря. Пусть земля будет ей пухом. Самые глубокие соболезнования Сергею Кужугетовичу, родным и близким. Лариса Кужугетовна была красивой, обаятельной, доброжелательной женщиной. Такой и останется в нашей памяти».

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье Ларисы Шойгу.