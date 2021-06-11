В Красноярском крае мать держала двухлетнюю страдающую онкологией дочь почти без еды в ужасных условиях

Фото: соцсети

Не дай бог никому столкнуться с болезнью ребенка, какая это боль, ужас, страх, смешанный с надеждой и готовность отдать все, даже свою жизнь, лишь бы твой малыш – жил. Поэтому и не укладывается в голове произошедшее в Канске (Красноярский край). Двухлетняя малышка, страдающая от рака, жила в запущенном доме, ее почти не кормили, и вовсе забывали о существовании, пока у мамы с друзьями начинался круглосуточный «праздник жизни».

Фото: соцсети

Красноярцы узнали о Марине (имя девочки изменено по закону), когда волонтеры рассказали в соцсетях с какими «выкрутасами» матери одной из своих подопечных они столкнулись. Во время поездки семьи в Москву на лечение, мама самым натуральным образом загуляла – пьянки, отключенный телефон, пропущенный рейс самолёта, билеты на который купил фонд помощи «ЖИТЬ»…

Добровольцы переживали за состояние девочки, которой совсем недавно провели операцию и химиотерапию, поэтому начали стучать во все двери, чтобы ребенка, мягко говоря, не угробили.

- Когда я листала документы от органов опеки, то увидев фотографии дома, у меня волосы дыбом встали. У них совершенно не было условий, там самый натуральный сарай. Дети жили с козами, курами в одном доме. Везде железные банки с бычками, девочки среди этого всего спят на грязнющем диване. И в такие условия отправился ребенок, у которого просто нет иммунитета после лечения онкологии, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» Ольга Давыдова, основатель и руководитель волонтерского движения «Подари надежду».

Фото: соцсети

Но обо всём по порядку. Какое-то время назад у Марины появились проблемы с глазками, в конечном итоге малышка ослепла. Ребенка лечили, (по словам волонтеров, у них и к врачам из Канска большие вопросы, ситуация была запущена хуже некуда) но глаза как орган спасти не удалось, потребовалось удаление и протезирование, выполнить это можно было в Москве. Жители Канска собрали деньги матери на билеты в столицу, фонд «ЖИТЬ» оплатил протезы и большую часть стоимости билетов до Канска, девочка успешно прошла лечение, онкология вроде отступила. Казалось бы, что может пойти не так?

Мама Марины пошла в отрыв – пропустила самолёт домой, сутки где-то шастала с ребенком, у которого после химиотерапии напрочь убит иммунитет, а потом вернулась в социальную гостиницу, где бесплатно проживала во время лечения дочери. Там она закрылась в комнате с еще одной родительницей онкобольного ребенка. Женщины распивали алкоголь, курили и всё это при ослабленной Марине, которой нужен покой и послеоперационный уход. Девочка плакала часами напролет, но горе-мамаши дверь никому не открывали.

- Мы изначально знали, что семья неблагополучная, она состояла на учете у органов опеки. Но не думали, что ТАКОЕ поведение вообще возможно, когда твой ребенок тяжело болеет. Мамы, с которыми она вместе лежала в больнице, рассказывали нашим волонтёрам, что Марина спала всё время в коляске, сидячей такой, прогулочной, не помещаясь туда полностью, пока её мать лежала на удобной кровати. Ребенок в больнице был вечно босой, всё время с этим «пузырем» - в два года девочку не кормили обычной взрослой едой, она все время была на смеси, - делится Ольга.

Волонтёры отмечают, что особого контакта с ребенком у родительницы не было. Ведь мать даже не сразу поняла, что девочка ослепла.

- Мамаша, когда на очередной прием пришла в Канске к врачам, то её огорошили новостью, что девочка ослепла. Она даже не увидела этого, ведь по дому ребенок передвигался хорошо. Марина в принципе очень здорово ориентируется в пространстве. Но как можно не заметить, что твой ребенок ничего не видит? На приеме у врача, когда девочку начали осматривать, она ручки вытянула вперед, потерялась, медики сразу поняли, что она не видит.

Когда всё-таки Марина с мамой улетели домой, то добровольцы решили продолжать присматривать за ребенком, переживая за здоровье и жизнь девочки.

Фото: соцсети

- В этот день фонд «ЖИТЬ» созванивался с начальником отдела опеки города Канска, откуда родом их семья. Вся текущая информация о маме и ребёнке была передана в их ПДН, где они стоят на учёте. По итогу никто никого не встретил, какими путями точно они добирались с Красноярска — неизвестно. Мама по телефону сказала опеке, что доехала до Канска с какими-то знакомыми.На следующий день мы снова позвонили туда с целью узнать и проверить — была ли у них опека и ПДН. Никто толком ничего сказать не мог. Мы нашли телефон девушки, являющей ответственной по правам ребёнка в Красноярском крае, и подключили её. Она сказала, что и опека, и медики маму с ребёнком проверили и уже отчитались официально, - пишет руководитель волонтёрского движения в соцсетях.

Но оказалось, что никто семью с болеющим ребенком не проверял. Об этом, по словам Ольги, им сообщил сам начальник отдела опеки. Спустя какое-то время органы опеки всё-таки появились в доме Марины, но там никого не обнаружили. Волонтёры постоянно звонили проверяющим, поясняли, что ребенку нужен специальный уход иначе рецидива и проблем не избежать, но в ответ слышали только одни обещания разобраться.

Какие-либо проверки в отношении мамы Марины начались только после публикации всей этой истории в соцсетях. К разбирательствам подключилась прокуратура.

После проверки в ведомстве сообщили, что девочка проживает в семье, состоящей на учете как находящаяся в социально-опасном положении. Специалисты патронажа, посетив жилье, выяснили, что дома грязь, нет продуктов, а такой жизненно необходимый малышке послеоперационный уход просто не выполняется. Мать по-прежнему пьянствует, а органы опеки бездействуют.

Прокуратура приняла решение принудительно забрать Марину вместе с её шестилетней сестрой из семьи. Также ведомство внесло представление в медицинское учреждение, МО МВД России «Канский» и администрацию Канска.

Сейчас Марина вместе с сестренкой находятся в специализированных учреждениях, а в суде рассматривается иск Управления образования администрации по лишению родительских прав.

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Фото: соцсети

Фото: соцсети

А пока против матери рассматривается иск о лишении родительских прав, женщина внезапно решает начать новую жизнь и выкладывает об этом фотографии в инстаграм. Она купила несколько одеял, подушек и рулонов с обоями, решив таким образом немного привести жилье в порядок. Но волонтеры считают, что после того, как горе-мать неоднократно подвергла жизнь Марины опасности, ребенка ей возвращать не стоит. Как сложится судьба девочки – пока неизвестно, но надеемся, что самым лучшим образом. «Комсомолка» будет продолжать следить за развитием событий.