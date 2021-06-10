Криков животных уже не было слышно: в Красноярском крае до утра тушили частную ферму

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Все началось вечером 9 июня в Канском районе Красноярского края. Пожар разгорелся на частной животноводческой ферме в деревне Круглово, передают в региональном МЧС.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

В МЧС добавляют, что площадь возгорания на момент прибытия пожарных составила 1,5 квадратных метров. Горели здание содержания скота, свинарник, зернохранилище, гараж и дощатые загоны.

Спасатели эвакуировали 20 лошадей и 80 коров. Из крупного рогатого скота никто не пострадал. Что касается остальных обителей фермы – о погибших среди них ничего неизвестно. Среди людей погибших и травмированных также нет.

Локализовать воспламенение удалось лишь в 02:32 часа, а потушить только под утро – в 04:07 часов. Что послужило причиной пожара на данный момент неизвестно.

- К реагированию на вызов привлекалось 39 человек и 13 единицы техники. Причина пожара выясняется, - добавили в пресс-службе ведомства.