Депутаты предлагают активизировать работы по инвентаризации захоронений на городских погостах

Фото: Горсовет

Тема вызвала бурную дискуссию на заседании комиссии по городскому хозяйству. Работы планировалось выполнить ещё в прошлом году, на них были выделены бюджетные деньги, найден исполнитель. Однако московский подрядчик, выигравший торги, не справился с обязанностями. Инвентаризацию было решено перенести на нынешний сезон. Депутаты неоднократно рекомендовали провести торги как можно раньше, чтобы у подрядчика было достаточно времени на исследование погостов. Но и в этом году аукцион состоялся лишь в мае, а победителем по его итогам была признана компания из Сочи.

«Подрядчик выиграл торги, значительно упав в цене. Мы попросили администрацию оценить, сможет ли он выполнить условия контракта. Пока речь идёт об инвентаризации захоронений на Бадалыке, но это всё равно большой объём работ. Одновременно предлагаем получившуюся экономию средств уже сейчас направить на новый аукцион на инвентаризацию дополнительных участков», - говорит Андрей Козиков.

Также обсудили и ситуацию с благоустройством и текущим содержанием кладбищ. По информации департамента городского хозяйства, на этот год запланирован большой объём работ на Бадалыкском кладбище. На нём продолжится строительство новой аллеи почётных захоронений и реконструкция существующих участков. Здесь выполнят отсыпку и планировку территории, установят систему сбора поверхностных вод, организуют пешеходную зону, ограждение и биотуалеты. По мнению депутатов, работу подрядчика на этом участке работ необходимо тщательно контролировать.

«Нынешней весной площадку, на которой благоустройство велось год назад, подтопило талыми водами, нужно в этом году выполнить работы более качественно, чтобы такого не повторилось, необходимо учесть все особенности ландшафта на погосте. Кроме того, требуется усилить контроль над подготовкой площадей на Бадалыке для новых захоронений», - прокомментировал ситуацию заместитель председателя горсовета Андрей Козиков.

Также депутаты считают, что туалеты на кладбище Бадалыкское должны быть капитальными, а кабины биотуалетов здесь нужно ставить дополнительно на время массовых посещений, например, в родительский день.

Что касается других направлений благоустройства и содержания погостов, то депутаты попросили администрацию города не ограничиваться работами на Бадалыке. Как пояснили представители департамента городского хозяйства, на Злобинском кладбище установят ограждения и отремонтируют подъездные пути.

Подготовлена документация на восстановление исторической ограды Троицкого кладбища, в ближайшее время начнется поиск подрядной организации. Также на всех кладбищах регулярно проводятся уборка, мелкий ремонт, обрезка деревьев, покосы и другие необходимые работы. Важным элементом содержания кладбищ является вывоз мусора. Сейчас этим занимаются региональные операторы, с начала этого года с погостов они убрали уже больше 18 тысяч кубометров мусора. Ежегодно за счет средств городского бюджета восстанавливают и благоустраивают воинские захоронения. В этом году такие работы будут проведены на 24 могилах красноярцев, погибших при защите Отечества.

Чтобы точнее представлять картину благоустройства на городских погостах, депутаты рекомендовали мэрии представить подробный план работ на кладбищах Шинников, Торгашинском, Базайском, Злобинском, Троицком, Коркинском, Покровском, Николаевском.