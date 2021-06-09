Праздник дружбы и спорта

Пьедестал почета. Фото: Молодежный центр «Инициатива»

Спорт для всех

Это самые масштабные состязания в России, в которых принимают участие главы городов, районов, сельсоветов, их заместители, председатели советов депутатов, руководители администраций районов внутри городов Красноярска, Норильска и даже пенсионеры, ранее занимавшие должности глав муниципальных образований.

В мае состязания прошли в селе Ермаковское (территориальная зона «Юг») и в Зеленогорске (зона «Восток»), 18 июня в селе Сухобузимское посоревнуются главы центральной группы районов, а 2 июля в селе Кулун Ужурского района – западной. Финал спартакиады состоится в Ачинске 18-19 сентября.

По правилам соревнований, для участия в отборочных турах команды районов формируют главы муниципальных районов. А показавшие наилучшие результаты входят в состав сборной команды, которая и поборется за право быть первой в финале. Спортсмены соревнуются в шести видах спорта: волейбол, мини-футбол, дартс, легкая атлетика (бег 60 м), настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Важное условие – требований и ограничений к участникам команд по полу и возрасту не предъявляется.

Состязания по настольному теннису Фото: ИВАНОВА Диана

На отборочном этапе спортсмены работают на командный зачет и могут принять участие в нескольких дисциплинах. А вот в финале каждый участник имеет право выступить только в одном виде спорта.

На старте - север

«Северяне» собрались на праздник спорта в селе Пировское 3 июня. Участникам и гостям спартакиады повезло – день выдался по-настоящему летним и таким солнечным, что многие успели загореть.

Состязания по стрельбе Фото: ИВАНОВА Диана

К сожалению, не все администрации смогли собрать свою команду, поэтому спортивную честь северной группы районов отстаивали на отборочном туре Лесосибирск, Енисейский, Казачинский, Кежемский районы и Пировский муниципальный округ.

В перерывах между состязаниями можно и дела обсудить Фото: ИВАНОВА Диана

После торжественного открытия спартакиады и концерта на стадионе села Пировское команды приступили к состязаниям. Страсти кипели нешуточные, в обычной жизни многие участники - коллеги и даже друзья, а на спортивном поле приходилось быть конкурентами.

Без подарков от «Комсомольской правды» не обошлось и в этот раз Фото: ИВАНОВА Диана

Глава Галанинского сельсовета Казачинского района Татьяна Ефимовна Ритерс принимала участие во всех спартакиадах Совета муниципальных образований с начала.

- Участвую с самого начала. Приезжаю сюда пообщаться, повидаться с коллегами из других районов. Можно сказать, что за это время мы уже сроднились, стали почти родственниками. Хочу ли я победить? Наверное, победа не так и важна. Многие из нас зрелые люди, спортсмены-любители, поэтому мы приезжаем сюда поддержать свою физическую форму и показать пример.

Футбол, может, и мини, а эмоции максимальные Фото: ИВАНОВА Диана

Поздравляем!

В общем командном зачете первыми стали спортсмены из Енисейского района, на втором месте – Кежемский район, третье и четвертое места у Пировского МО и Казачинского района.

По отдельным видам спорта первые места завоевали: Енисейский район (волейбол, легкая атлетика, стрельба из винтовки), Пировский МО (мини-футбол), Кежемский район (дартс и настольный теннис-женщины), Казачинский район (настольный теннис-мужчины)

Волейбол тоже азартная игра Фото: ИВАНОВА Диана

СКАЗАНО!

Хохряков Андрей Владимирович, глава Лесосибирска:

- Спартакиада настоящий праздник для жителей северной группы районов. Настроение было боевое, всех победить! Главное на мероприятии – это общение с главами районов и, конечно, возможность поддержать свою физическую форму. Сколько работаю в администрации города, столько и участвую, уже 12 лет. На соревнованиях в финале занимали и второе место в футболе, и первыми были. В этом году мы вошли в состав команды Енисейского района, примкнули к тем, у кого мало было участников. Так что наша задача – создать сильную команду для выступления в финале, ведь после отборочного тура формируется сборная команда от группы северных районов, где есть старший по каждому виду спорта. Сегодня я буду играть в футбол. В спартакиаде проигравших нет, все показывают хорошие результаты. А в финале кипят настоящие страсти!

Павел Безматерных, Александр Евсеев, Александр Кулешов, Андрей Хохряков Фото: ИВАНОВА Диана

Кулешов Александр Валерьевич, глава Енисейского района:

- Настроение солнечное, как и погода. Спартакиада – нужное и важное мероприятие, это дружеская встреча с коллегами, можно пообщаться в неформальной остановке. По телефону не всегда можно решить какие-то вопросы, личные встречи плодотворнее. Как и другие участники, надеюсь на победу – иначе зачем же участвовать. Важно и то, что соревнования показывают всем, что спортом нужно заниматься. Органы местного самоуправления, государственные органы власти любого значения – федерального, краевого – не просто призывают к спортивному образу жизни, но и сами занимаются спортом, подают пример. Я люблю спорт, стараюсь, несмотря на занятость, хотя бы раз в два дня бегать, ходить в тренажерный зал и знаю, что мои коллеги тоже неравнодушны к спорту. В работе я командный игрок, а на спартакиаде соревновался в стрельбе и дартсе.

Команда Енисейского района Фото: ИВАНОВА Диана

Озерских Юрий Евгеньевич, глава Казачинского района:

- Спартакиада проходит ежегодно, и впечатления от нее всегда только положительные. Особенно после перерыва. В прошлом году нам не удалось встретиться из-за пандемии коронавируса. На соревнованиях все чувствуют настоящий праздник. Конечно, самое важное – ощущение сплоченности. Мы приезжаем из разных территорий, общаемся по рабочим вопросам, обмениваемся информацией. Каждый год число участников становится больше – собираются и главы районов, главы сельсоветов, приезжают даже бывшие руководители. В финал попадут сильнейшие, поэтому наша задача собрать сильную команду. Так сложилось, что на этой спартакиаде я выступаю в роли болельщика за свою команду, а раньше занимался и футболом, и волейболом. Но здесь такая спортивная атмосфера, что не удержался – все равно немного сыграл в дартс. Правда, для себя, не как участник.

Команда Казачинского района Фото: ИВАНОВА Диана

Безматерных Павел Федорович, глава Кежемского района:

- Я человек зрелого возраста, а на соревнованиях словно попадаю в молодость. Кроме того, здесь есть возможность встретить своих друзей, с которыми проработал много лет. Настоящий праздник спорта и дружбы! Команды много лет соревнуются, следят за успехами друг друга. Радует, что никто не покинул дистанцию! Ощущения непередаваемые: стоишь на старте, думаешь, а зачем я бегу? А когда бежишь, чувствуешь адреналин, зрители подбадривают, силы появляются. Вспоминаю краевые соревнования, когда борьба была нешутейная, и в настольном теннисе мы стали третьими с моей коллегой, председателем Тагарского сельского совета депутатов Ларисой Архиповой. Когда восходишь на пьедестал, ощущения просто звездные! Участвую во всех видах спорта, а специализируюсь на настольном теннисе. В футбол сейчас играют помоложе игроки, поактивнее. В своей северной зоне наш район ежегодно добивается призовых мест в общекомандном зачете. Да и по отдельным видам спорта тоже есть чемпионы. Будем стараться, чтобы и в зональных, и в краевых соревнованиях быть успешными!

Команда Кежемского района Фото: ИВАНОВА Диана

Евсеев Александр Ильич, глава Пировского муниципального округа, заместитель президента Ассоциации глав северных территорий Красноярского края:

- Настроение хорошее, погода отличная – соревнуемся на открытом воздухе. У нас в Пировском прекрасный физкультурно-спортивный центр, можно было и там провести состязания, но погода не подвела. Надеемся, что результаты тоже будут отличные, и мы сформируем команду для финальных соревнований, которые пройдут в сентябре в Ачинске. Как обычно, соревнования проходят на хорошем уровне. Организация тоже порадовала, запомнилось яркое открытие спартакиады. Команда у нас сильная, в ней есть победители прошлых лет по разным видам спорта. Я в футбол поиграл и дартс покидал.

Команда Пировского муниципального округа Фото: ИВАНОВА Диана

Феклин Юрий Иванович, заместитель главы Северо-Енисейского района, руководитель представительства администрации района в Красноярске, исполнительный директор Ассоциации глав северных территорий Красноярского края:

- В спартакиаде я участвую четырнадцатый раз. И убедился, что самое главное не победа, а участие и общение. Кто-то может сказать – зачем это нужно? Зачем устраивать соревнования? Как раз для этого – неформального общения. На соревнования приехали главы, которые руководят своими районами не один год. Чем дольше руководит человек районом, тем больше приобретает опыта и может многое сделать для территории, для людей – чтобы и работа была, и зарплата, условия для качественной жизни, детские сады, социальные объекты. Пример этому Пировский МО, Кежемский, Северо-Енисейский. В 1996 году Северо-Енисейский район лежал на боку – шахты затоплены, фабрика стоит, предприятия еле дышат. В то время губернатор края Валерий Зубов назначил главой района Ишмурата Минзаляевича Гайнутдинова, который за короткое время вывел территорию из кризиса. Ишмурат Минзаляевич также является членом Ассоциации глав северных территорий. Так что здесь, на соревнованиях у глав районов, сельсоветов есть возможность пообщаться, поделиться опытом, приобрести новый.