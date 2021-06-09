В Красноярске начался прием заявок на благоустройство дворов в следующем году

Фото: Мария ЛЕНЦ

Такая работа ведется в Красноярске уже пять лет. За это время благоустроена 541 дворовая территория, (215 – в 2017 году и 158 – в 2018 году, 106 – в 2019 году, 62 – в 2020 году). В этом году будут благоустроены 46 дворов. Работы уже находятся в завершающей стадии.

Получить финансирование из федерального, краевого и городского бюджетов и отремонтировать свой двор в следующем году смогут жители любого дома, построенного до 2011 года, не признанного аварийным и подлежащим расселению. По дворовой территории не должно быть земельных споров, у управляющей компании – долгов.

Жители должны проявить активность, поработать со своей управляющей организацией, подать заявку и быть готовыми участвовать в работах по благоустройству: предлагать решения при разработке форэскизов и проектов, контролировать подрядчиков, помогать и частично финансировать работы со счета своего дома. Такие условия прописаны в программе специально, чтобы люди чувствовали себя хозяевами двора, относились бережно ко всему, что сделано.

Чтобы попасть в программу, обязательно нужно провести общее собрание собственников. Его решение необходимо приложить к заявке. Общим собранием должны быть приняты решения о видах работ во дворе, о согласии на софинансирование, об ответственных лицах, которые будут принимать решения при обследовании двора, и разработке проекта благоустройства.

Подробнее особенности участия в программе прописаны в Постановлении администрации города Красноярска №121 от 1 марта 2017года. Также материалы, которые помогут оформить документы, размещены в специальном разделе, посвященном национальному проекту «Жилье и городская среда» на официальном сайте администрации города во вкладке «В помощь жителям»

Если жители готовы финансировать не менее 2% от стоимости работ, то за бюджетные деньги можно будет сделать самые дорогостоящие: ремонт дворовых проездов, тротуаров, дорог, образующих проезд к дворовой территории, устройство освещения, установку скамеек и урн. Это так называемый минимальный перечень работ.

Если все это во дворе уже сделано, то можно за бюджетные средства установить детскую или спортивную площадку, сделать дополнительные пешеходные дорожки (дополнительный перечень работ). А можно выполнить оба перечня работ. В этих случаях софинансирование должно составлять не менее 20%.

Заявки принимают в администрациях всех районов города. Их также можно направлять по почте. Любые консультации по оформлению документов также оказывают в районных администрациях по следующим адресам:

Администрация Ленинского района: ул. Юности,11, каб. 4-03, тел.264-65-36

Администрация Свердловского района: ул. 60 лет Октября,46, каб.318, тел. 261-42-15

Администрация Центрального района: пр. Мира, 63, каб.106, тел. 227-77-52

Администрация Советского района: ул. Партизана Железняка, 36, каб. 4-02, тел. 220-06-39, 255-38-67

Администрация Кировского района: ул. Вавилова, 56, каб .2-16, тел.222-3727

Администрация Железнодорожного района: ул. Ленина, 160, каб. 303, тел. 221-34-76

Администрация Октябрьского района: ул. Высотная, 15, каб. 3-06, тел. 247-01-54

От каждого двора может быть подана только одна заявка. Их будут принимать до 9 июля 2021 года.