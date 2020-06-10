День России 12 июня 2020 в Красноярске: программа мероприятий

День России 12 июня 2020 года в Красноярске мы тоже проведем в виртуальном пространстве вместе, но в реальном - по отдельности. Итак, в чем можно поучаствовать 12 июня?

«Берега России»

В День России музыкальный театр покажет своим зриелям новую концертную программу.

Во время трансляции будут разыграны три пригласительных билета на первое событие Музыкального театра в новом сезоне. Для того, чтобы стать участниками розыгрыша, нужно прислать на адрес электронной почты muzteatr24@muztk.ru письмо с пометкой «Берега России», прикрепив видео или фото, на котором отправитель аплодирует. В ответ придёт электронный билет с рядом и местом, который будет участвовать в розыгрыше 15 июня в социальных сетях театра.

Трансляция концерта пройдёт на youtube-канале музыкального театра

12 июня, 18.00

Международные и всероссийские онлайн-акции

Они проходят с 1 по 12 июня и принять в них участие может любой желающий.

Украсить окна

К Дню России всем предлагается оформить окна рисунками, картинками, надписями, посвященными своей малой родине. Снимок нужно опубликовать в соцсетях с коротким рассказом о своём населенном пункте под хештегами #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия.

Россия Помогает

Для участия в этой международной акции нужно опубликовать в соцсетях фото-, видео или текстовый материал под хэштегами #РоссияПомогает #RussiaHelps #Россияпомогает24 с рассказом из личного опыта о том, как государство или отдельный гражданин помогли вам или вашим близким.

#Russia1Love

В этой международной акции " исполняют песни или стихи на русском языке, рассказываают о первом или самом запоминающемся посещении России с кратким описанием пребывания или яркими воспоминаниями. Для участия нужно опубликовать фото-, видео- или текст в соцсети с указанием хэштегов #Russia1Love #ILoveRussia #RussiaILove24.

Russian dance

В рамках международного флешмоба предлагается записать видеролик исполнения танцевального номера и опубликовать в соцсети с указанием хэштегов #RussianDance #ТанцуйРоссия #ТанцуйРоссияКрасноярскийкрай #Таврида #МыВместе.

Онлайн-флешмоб

Участники читают стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков, записывают на видео, публикуют в соцсетях с хэштегом #РуссиеРифмы #РусскиеРифмы24 #РусскиеРифмыКрасноярскийкрай и передают эстафету друзьям.

Мой флаг – моя гордость

Для участия в онлайн-флешмобе предлагается нарисовать триколор на щеке, сделать селфи или снять видео и рассказать личную историю, связанную с российским флагом, под хэштегами празднования #ДеньРоссии2020 #ДеньРоссииМолодежь #ДеньРоссии24 #ДеньРоссииКрасноярск.

Июнь в детском кинотеатре «Мечта»: главные онлайн-события

Каждую среду, 9.00, утренняя разминка

Это будут короткие видеоролики с веселыми упражнениями для детей и родителей. И сразу после них - занятия по английскому языку и ментальной арифметике. «Уроки» будут проходить в прямом эфире в instagram.

12 июня, День России

Викторина для детей и родителей, а вечером - мультфильмы из подборки «Сказки народов России».

15 и 19 июня в 15.00, кулинарные мастер-классы

Здесь можно узнать, как вместе с ребенком приготовить простые, но очень вкусные блюда и интересно сервировать их.

22 июня, День памяти и скорби

В этот день пройдет акция «Свеча памяти». Акция пройдет в профиле кинотеатра в instagram. В 14.00 в прямом эфире пройдет творческий мастер-класс по созданию объёмной инсталляции «Вечный огонь». А вечером - видеообзор детского мультсериала о Великой Отечественной войне.

24 июня

Химические опыты из подручных материалов, которые можно провести с детьми.

Читать, смотреть и принимать участие в занятиях можно в группах детского кинотеатра «Мечта» ВКонтакте, instagram.

«Позвони и улыбнись»

«Ростелеком» и драматический театр в Абакане расскажут детям веселые истории по телефону. Специальный сервис был разработан, чтобы поддержать детей, находящихся в стационарах страны. «Позвони и улыбнись» — это бесплатная библиотека аудиозарисовок литературных произведений в исполнении актеров-профессионалов. Набрав номер 8 800 200 4958, ребенок сможет выбрать увлекательный рассказ, создающий настроение. На каждой кнопке — своя история: смешная или страшная, милая или веселая, любопытная или захватывающая.

Интерактивная фонотека «Позвони и улыбнись» будет доступна круглосуточно на территории России с телефонов всех операторов мобильной и стационарной связи бесплатно весь июнь.

Онлайн-забег в честь Дня города

Дистанционный забег продлится неделю - с 12 по 19 июня, чтобы каждый желающий принять участие красноярец смог выбрать комфортный день для бега. Любой красноярец может выбрать для себя дистанцию по силам - 5 км и 21,1 км. Также спортсмены сами выбирают удобную для них местность. Чтобы подтвердить свой результат, необходимо сделать скрин своего трека в любом специальном приложении для отслеживания маршрута. Скрин трека нужно выложить на специальном сайте Красмарафон, а фотографию с поздравлением с Днем города отправить в группу "Онлайн забег, посвященный празднованию Дня города". Оба условия обязательны.

Ограничений по возрасту для участников нет, и всем, кто пробежит заявленную дистанцию, вручат сертификаты и медали. А 22 июня в 19 часов в прямом эфире на YouTube канале Siberman случайным образом будут разыграны 4 сертификата на 5 тысяч рублей среди участников.

«Каникулы online-24»

Весь июнь открыт свободный доступ к различным онлайн-ресурсам, благодаря чему можно, не выходя из дома, принять участие в различных мастер-классах и тренингах, стать участником увлекательных квестов, посетить выставки и концерты, узнать много всего нового и интересного!

Расписание online-занятий и мероприятий размещены на сайтах краевых ресурсных центров дополнительного образования: «Красноярский краевой Дворец пионеров» , «Красноярский краевой центр туризма и краеведения» , «Красноярский краевой центр «Юннаты, а также на сайте АНО «Красноярский детский технопарк «Кванториум» и на сайтах муниципальных учреждений дополнительного образования детей.

Семейный финансовый фестиваль

13 и 14 июня 2020 г. по всей России пройдет Семейный финансовый фестиваль. Участники станут жителями виртуального города финансовой грамотности и в игровом формате узнают об антикризисном управлении бюджетом и о грамотной семейной экономике. В дни фестиваля на сайте www.familymoneyfest.ru будет размещена карта города с городскими локациями, где будет доступно более 50 бесплатных активностей.

В «Университете» - выступления, посвященные вопросам финансовой безопасности, снижения кредитной нагрузки и сохранения сбережений.

В локации «Салон» будеут обсуждаться полезные привычки, воспитание детей, рациональный гардероб и др.

В «Школе» состоятся лекции и мастер-классы для подростков и молодежи.

В локации «Библиотека» - финансовые квесты, викторины, квизы, мастер-классы.

В «Офисе» финансовые консультанты в текстовом чате или видео-формате ответят на самые разные вопросы по теме финансового планирования.

Принять участие во всех мероприятиях можно бесплатно, обязательна предварительная регистрация на сайте www.familymoneyfest.ru.

«Выбрать троих»

Мастерская Фоменко открыла доступ к премьерной записи онлайн-спектакля Евгения Каменьковича «Выбрать троих» по пьесе Дмитрия Данилова. Тема на злобу дня: во время карантина можно выбрать для живого общения только троих. Главные герои – семья из пяти человек. Как из них выбрать троих? По какому принципу? А ведь есть еще друзья, коллеги… Продолжительность спектакля один час.

День русского языка

6 июня, в День русского языка, на платформе YouTube прошел совместный онлайн-марафон Тотального диктанта и Google, который был посвящен влиянию интернета на русский язык. Трансляция доступна на официальном YouTube-канале Тотального диктанта, а также на канале YouTube Russia.

Во время марафона прозвучали четыре лекции: Екатерина Тупицына рассказала о том, как в русском языке живут слова, связанные в интернетом, Ольга Лукинова поделилась списком слов, которые не следует употреблять в деловой переписке, Станислав Ашманов посвятил слушателей в тайны работы искусственного интеллекта и машинного поиска; Лев Оборин дал советы писателям, которые только начинают свой путь, и провел краткий экскурс в современную сетевую литературу.

Пейзаж у реки

Красноярский художественный музей В.И. Сурикова на своей странице Вконтакте выкладывает различные мастер классы по скетчингу. Навыки рисования необязательны

На первом мастер-классе участникам предлагается создать пейзаж у реки. Для этого понадобятся бумага формата А4, акварель, карандаш, черная гелевая ручка, тонкая и толстая кисточки. И, конечно, интернет.

Художник-педагог: Анастасия Борисенко, кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры рисунка, живописи и скульптуры Сибирского федерального университета.