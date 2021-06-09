Олег Дерипаска: «Санкции страшны и эффективны» Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на то, что Санкт-Петербургский экономический форум, который все же состоялся в очном формате, был куда менее международным, чем обычно, вопросы на нем поднимались мирового уровня. Среди важных тем, затрагивающих мировую экономику новой реальности, были и новый углеродный налог ЕС, и Северный поток-2 и, конечно же, санкции. По словам Олега Дерипаски, который как никто пострадал от американской атаки, санкции - действенное и опасное оружие, у которого, однако, тоже есть свои ограничения. В интервью на ПМЭФ-2021 общественник заявил:

- Американцы вооружили свою финансовую систему. Санкции страшны и эффективны, они серьезно помучили не только меня, но и предприятия, которые я создавал, и предприятия, которые работали с нашими компаниями, и регионы. Но мы видим, что это процесс, который имеет свои границы, свои возможности.

О пределе возможностей санкционной политики говорят и мировые эксперты, которые отмечают, что санкции нанесли ущерб не только России, но и своим создателям. И это реакция не только дружественных к нашей стране экспертов, но и тех, кто довольно агрессивно её критикует.

Среди них - шведский экономист, бывший дипломат Андерс Ослунд, который вплотную занимается Восточной Европой, Украиной и Россией. В любви к России дипломата обвинить сложно – он не раз обвинял страну в конфликте 2008 года с Грузией, выступал за «смерть путинского режима» и настаивал на изгнании нас из «большой восьмерки».

В своем недавнем докладе об эффективности санкций в отношении России, Ослунд хоть и не отказывается от идеи дальнейшего давления на Кремль экономическими рычагами, признает одну из конкретных ошибок в действиях Вашингтона. Еще конкретнее - санкции против Олега Дерипаски и компании Русал.

- Министерство финансов не проявило должной осмотрительности и переборщило, — отмечает в своем докладе шведский экономист.

Санкции, по мнению Ослунда, достигли только одной мишени. В результате давления Дерипаска был вынужден отказаться от контроля над выстроенным им с нуля до мирового уровня бизнесом. Как считает шведский экономист, скорее всего США пытались санкциями ослабить лишь позиции Русала, мощность которого составляет 6% производства алюминия на мировом рынке. Однако, вместо этого ограничения привели к дестабилизации всего алюминиевого рынка.

Мог ли Минфин США предположить, что российский бизнес настолько интегрирован в мировую экономику?!

По сути, Русал оказался американцам не по зубам. В результате санкций цены на алюминий на мировом рынке в короткие сроки взлетели на 20%. Очевидно, это произошло из-за того, что западные политики-сторонники санкций не рассчитали такого эффекта от введения ограничений и уже через несколько месяцев были вынуждены дать обратный ход.

То, что ограничения смягчили, не означает, что от Дерипаски и его активов отстали. До сих пор и он сам, и его группа ГАЗ по-прежнему в санкционном списке, а судьба завода всё еще зависит от прихоти американских политиков. Судьба десятков тысяч работников – разменная монета в игре чиновников.