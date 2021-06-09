Профессия – творить добро: «Единая Россия» провела акцию «Один день с социальным работником»

Фото: https://krasnoyarsk.er.ru/

В Красноярском крае этот день вместе с социальными работниками провели депутаты от партии «Единая Россия», участники предварительного голосования и партийные волонтеры. Они приняли участие в обходе подопечных, доставке продуктов, оказании другой помощи нуждающимся.

- Представители партии таким образом выразили свою признательность сотрудникам социальной сферы, – говорят участники акции. – Ответили для себя на вопросы, каково это - быть соцработником в современных реалиях? С чем приходится сталкиваться, какие проблемы решать.

В перерывах между обходами «единороссы» благодарили специалистов за труд, от всей души поздравляли их с профессиональным праздником и вручали подарки.

Фото: https://krasnoyarsk.er.ru/

- Для меня было крайне важно посмотреть на то, как работают и чем живут представители социальной сферы сегодня, - говорит депутат Законодательного Собрания края от партии «Единая Россия» Виталий Дроздов. - Участие в этой акции стало для меня необычайно важным и полезным опытом. Ведь это именно те люди, которые в период пандемии были на передовой, оказывали помощь жителям края. Кстати, сейчас они продолжают активно взаимодействовать со своими подопечными. Я считаю, что в День социального работника мы все должны сказать большое спасибо этим людям. Поблагодарить за ту важную миссию, которую они несут в массы. Думаю, что мне, как депутату, было полезно провести время вместе с соцработником, это позволило по-новому взглянуть на ситуацию, лучше увидеть нужды и проблемы обычных людей.

Елена Саражакова, социальный работник, не первый год в этой сфере. Признается – работа непростая. Но этим нельзя заниматься, если ее не любить:

- Уже более 15 лет я работаю в социальной сфере. Работа позволяет мне общаться с интересными людьми - сейчас у меня 15 человек на обслуживании. Мы оказываем различные виды помощи: покупка продуктов и лекарств, сопровождение граждан в поликлиники. Сопровождение в поликлиники - это очень важная статья. Многие, потеряв зрение, оказываются неспособными обратиться в медицинское учреждение без посторонней помощи. Мы записываем этих людей к врачам, покупаем для них лекарства, организуем прогулки и различного рода культурные, досуговые мероприятия. Сейчас в связи с пандемией режим нашей работы значительно изменился, но думаю, что в скором времени все придет в норму.

Еще один участник партийной акции - победитель предварительного голосования «Единой России» по Кировскому округу № 2, президент и основатель футбольного клуба «Тотем» Сергей Горбунов. Социальными проектами он занимается уже более 20 лет:

Фото: https://krasnoyarsk.er.ru/

- Для нас это норма жизни: где-то надо помочь детям, поддержать инвалидов, помочь социальным структурам. Социальные работники - это, я считаю, очень нужные люди. Они посвящают свою жизнь довольно трудной профессии, делают много добрых, бескорыстных дел. Поэтому мне хотелось бы каждому из них пожелать крепкого сибирского здоровья, семейного благополучия, терпения, взаимопонимания, любви, и, так как в основном работают женщины, а женщины у нас в Сибири самые красивые, пусть они всегда остаются красивыми и радуют нас.

Вместе в самое сложное время

В период пандемии нагрузка на социальных работников в регионе возросла многократно. Работники волонтерского центра «Единой России» ни на день не оставались в стороне: оперативно доставляли продуктовые наборы, оказывали моральную и бытовую поддержку людям. В непростое время позаботились и о тех, кто в силу профессии был должен помогать другим. Специально для сотрудников социальных служб они передавали защитные маски и санитайзеры.

Благодаря слаженной работе фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Красноярского края в регионе в период пандемии коронавируса были сохранены все меры соцподдержки различных категорий граждан.

ЦИФРЫ

При поддержке фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании на социальную защиту населения в Красноярском крае тратится около 11% краевого бюджета. В частности, на реализацию государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» расходы в 2020 году были увеличены на 5,9 млрд рублей. В настоящее время в Красноярском крае в данной отрасли работает около 15 тысяч человек.

Акция «Один день с социальным работником» от партии «Единая Россия» - это и помощь, и признательность сотрудникам социальной сферы за их важный неоценимый труд.