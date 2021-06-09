В зоне повышенной опасности

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Любые несанкционированные и неосторожные действия вблизи подстанций и линий электропередачи могут оставить без электричества десятки тысяч жителей и стать причиной трагедии.

ЛЭП – не место для рыбалки

Если вы собрались на рыбалку, будьте бдительны. Иногда рядом с водоемами проходят воздушные линии электропередачи. Случаи смертельного поражения электрическим током при забросе снасти фиксируются нередко. Порой даже не требуется прямого контакта с токоведущими частями электрооборудования – риск поражения возникает при приближении к ним рыболовных снастей на недопустимое расстояние. В распоряжении рыбаков сегодня бесчисленное количество снастей, в том числе удилища длиной 4 – 7 и даже 12 метров. Если такую удочку поднять вверх под воздушной линией электропередачи, этого может быть более чем достаточно, чтобы попасть под напряжение. Причем зачастую тяжелейшую электротравму получает не только сам рыбак, но и те, кто находится рядом.

Трагедии происходят не только из-за несоблюдения мер безопасности в охранных зонах объектов электроэнергетики, но и элементарного пренебрежения рекомендациями по безопасной эксплуатации удилищ, приведенными в паспорте к ним. На самих удилищах размещены специальные знаки, предупреждающие об опасности ловли в грозу и близ ЛЭП. Помните: даже самый богатый улов, самый завидный трофей не стоит человеческой жизни!

Опасная зона

Оборванные на линии провода - еще один источник угрозы. Упавший провод, находящийся под напряжением, образует на земле опасную зону в радиусе 8 метров. При его обнаружении ни в коем случае нельзя приближаться к этому месту, а покинуть опасную зону можно только особым шаркающим шагом, не отрывая ноги друг от друга. Энергетики называют его «гусиным» шагом. При этом запрещается прикасаться к каким-либо предметам и другим людям, находящимся в опасной зоне. Опасность поражения электрическим током может возникнуть и тогда, когда наружные электросети исправны, но расстояние от человека до провода сокращено. Например, если под проводами выполняют работы длинномерными инструментами: с деревьев в саду снимают плоды с применением металлических шестов, производят обрезку крон. Нередко застройщики и владельцы дачных участков сами монтируют и ремонтируют электропроводку, присоединяют к сети различные аппараты. В большинстве своем они не являются специалистами и электромонтажные работы проводят безграмотно и незаконно, что приводит к несчастному случаю или пожару.

Человеческий фактор

Надежной работе электрических сетей серьезно угрожают похитители металлических «уголков» с опор ЛЭП. Воздушным линиям в нормальном техническом состоянии ветровые нагрузки не страшны. Однако если с опор срезаны уголки, риск их падения возрастает в десятки раз. Последствия могут быть значительными. В случае падения опоры электричества могут лишиться несколько районов. А это и больницы, и многие другие социальные объекты, предприятия, дома, десятки тысяч людей. Ради наживы похитители рискуют не только электроснабжением городов, поселков и предприятий, но и собственной жизнью. Их не останавливает ни высота, ни риск поражения электрическим током. Между тем магистральные сети находятся под напряжением 220 тысяч вольт и выше - в тысячу раз больше, чем в розетке!

Раскрытием подобных преступлений занимается полиция. За повреждение объекта энергетики похитителям грозит до семи лет лишения свободы (статьи 158 и 215.2 УК РФ) и штраф до миллиона рублей. Отвечать перед законом придется не только непосредственным исполнителям, но и приемщикам ворованного металла. По статье 175 УК РФ максимальный срок такой же, как за кражу.

В эксплуатации Красноярского предприятия МЭС - филиала «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») находятся 5371 км линий электропередачи напряжением 10-1150 кВ, 30 подстанций 220-1150 кВ. Это огромное хозяйство! Энергетики делают все необходимое, чтобы работа энергообъектов была безопасной и надежной, а электроснабжение потребителей - бесперебойным. Рассчитывают они и на понимание населения, властей, организаций.

Обо всех нарушениях в охранных зонах ЛЭП граждане могут сообщить в полицию или по телефону «горячей линии» МЭС Сибири 8-800-100-29-29 (звонок бесплатный).