Красноярский Поезд здоровья отправится в свою последнюю перед каникулами командировку. Фото: КрасЖД

Красноярский передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» отправляется в свою последнюю, перед каникулами, командировку. Она стартует после праздников. В министерстве здравоохранения края рассказали о маршруте.

График работы поезда по станциям дороги:

- Кия-Шалтырь – 13 июня 2021 года;

- Полуторник – 14 июня;

- Инголь – 15 июня;

- Дубинино – 16-17 июня;

- Шарыпово – 18-20 июня;

- Сон – 21 июня;

- Шира – 22-23 июня;

- Июс – 24 июня;

- Копьево – 25-26 июня.

Поезд обеспечен всем необходимым для работы специалистов и оснащен современным оборудованием. В составе медицинского поезда размещены клинико-диагностическое подразделение - рентгенкабинет, кабинеты УЗИ, функциональной и лабораторной диагностики, эндоскопический, стоматологический, урологический, хирургический кабинеты, подразделение телемедицинского консультирования.

График работы поезда на станциях с 8-00 до 18-00 часов. На базе медицинского поезда проводятся консультативные осмотры населения, телемедицинское консультирование сложных случаев заболеваний со специалистами краевых учреждений здравоохранения и специалистами клиник федерального подчинения.

Для посещения специалистов медицинского поезда пациентам необходимо иметь при себе паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов. И средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.