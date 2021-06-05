Ураганный ветер в Туве срывает шифер с крыш и металлические отливы

Фото: соцсети

На Туву обрушился ураганный ветер небывалой силы. Стихия настолько мощная, что с легкостью сносит шифер с крыш и отрывает металлические отливы с окон. В агентстве ГО и ЧС по региону сообщают, что скорость ветра достигала 38 м/с. Сейчас сила стихии ослабевает, на территории республики зафиксированы порывы до 25 м/с.

Фото: соцсети

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг призывает жителей не паниковать и стараться не покидать дома. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Местным администрациям поручено по мере возможности приступить к уборке упавших деревьев, ремонту крыш, восстановлению заборов и конструкций, пострадавших во время разгула стихии.

В соцсетях жители делятся фотографиями последствий обрушения ураганного ветра. На снимках и видеороликах видно насколько серьезны разрушения – у многих домов нет шифера, разрушены деревянные строения, валяются металлические отливы, нарушены линии электропередач.

Фото: ЧП ТУВА

В Шагонарской больнице разбиты окна, некоторые рамы прямо вырваны с корнем, в палатах и процедурных полно стекла.

Фото: соцсети

В МЧС заявили, что на данный момент пострадавших нет, сейчас проводится оценка ущерба и подготовка к дальнейшей непогоде. Ведомство предупреждает о том, что такой сильный ветер ожидается и 6 июня. Непогода продержится до утра, а затем пойдет на спад. Помимо урагана с порывами до 30 м/с, синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, местами крупный град.

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