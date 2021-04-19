Последствия шторма в Красноярске 19 апреля 2021: сломанные деревья, разбитые машины и порванные провода Фото: Мария ЛЕНЦ

На город обрушилась стихия. Спасатели объявили штормовое предупреждение, а синоптики сообщают, что порывы ветра достигают 25-28 метров в секунду. Последствия шторма в Красноярске 19 апреля 2021 показали в соцсетях.

В центре города со старого дома на Маркса, 100 отвалился кусок фасада. Он упал на припаркованную рядом машину и пробил лобовое стекло. Чудо, что никого не было в автомобиле в этот момент. Итог мог стать трагичным.

Фото: ЧП Красноярск

На улице Рейдовой в Ленинском районе, тополь упал на автомобиль Тойота, разбив лобовое стекло. Инцидент спровоцировал крупную пробку, но повезло, что в салоне иномарки никто серьезно не пострадал.

Фото: ЧП Красноярск

На Караульной отвалилась часть светофора. Серьезных последствий удалось избежать, так как городские службы сработали оперативно.

В Покровском ветер терзает рекламный баннер. Там же шторм оторвал часть строительного забора.

Кроме того, в Красноярске из-за шторма начали обрываться провода. Уже десятки улиц остались без света:

В Октябрьском районе свет отсутствует на 28 улиц. Сильнее всего пострадал частный сектор: Николаевка, поселки ГЭС и Таймыр. Подробнее здесь.

В Железнодорожном районе пострадали 4 улицы: Железнодорожников, Ломоносова, Робеспьера и Калинина. Подробнее здесь.

В Центральном районе электроэнергия полностью отключилась в Покровке. В историческом центре свет пропал на семи улицах. Подробнее здесь.

В Советском районе электроснабжение пропало на 19 улицах. Сильнее всего стихия затронула Взлетку и Зеленую Рощу. Подробнее здесь.

В Ленинском районе электричества лишились жители 32 улиц. Подробнее здесь.

В Кировском районе также тяжелая ситуация. Электричества нет на 25 улицах. Больше всех пострадали жители Суворовского. Подробнее здесь.

Свердловский район пока держится. Здесь электричество пропало в части Пашенного и Южного берега. Подробнее здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как позвонить на 005 с мобильного телефона в Красноярске

Не все жители смогли дозвониться. Красноярцы задавали один и тот же вопрос: как позвонить на 005 с мобильного телефона. (подробнее)