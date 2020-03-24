24 Март 2020 2020-03-24T11:27:07+03:00

В Красноярском крае при столкновении с танкером утонул катер с людьми. Фото: Западно-Сибирский СК на транспорте

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В Енисейском районе края при столкновении с танкером утонул катер, на котором находились три человека – владелец (он же капитан) и два его пассажира. Один из пассажиров погиб. Свою вину в произошедшем владелец судна признал полностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/768393" frameborder="0"></iframe> На Енисее столкнулись танкер и катер. Видео Западно-Сибирский СК на транспорте.

По информации, которую озвучили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирского следкома на транспорте, трагедия случилась 10 сентября на Енисее. Обвиняемый направлялся из поселка Бор (Туруханский район) вверх по реке в Новоназимово (Енисейский район). Увидел на своем курсе танкер ТН-661 Енисейского речного пароходства.

Капитан катера отдавал себе отчет, что может столкнуться с большегрузом. Но понадеялся, что успеет уйти от столкновения, поэтому продолжал двигаться по прямой вместо того, чтобы отвернуть в сторону. Двум судам не хватило расстояния, чтобы разойтись. После столкновения катер затонул, выплыли капитал и один из его пассажиров, третий оказался запертым в рубке и не смог спастись. Дело с обвинительным заключением уже направлено в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU